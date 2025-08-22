Sanidad oferta 162 plazas de Formación Especializada en Jaén para 2026

C. C. Viernes, 22 de agosto 2025, 19:31 Comenta Compartir

Nuevas plazas para medicina y enfermería especialista. El Ministerio de Sanidad convoca las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada de Medicina y Enfermería. Para 2026, se ofertan un total de 162 plazas para el conjunto de la provincia, indicando que destacan las 46 plazas para el Hospital Universitario de Jaén, entre las que resaltan 4 para la Especialidad de Anestesiología y Reanimación, 3 para Oncología Médica o 3 para Cirugía Ortopédica y Traumatología. Además, son un total de 47 plazas las ofertadas para el Distrito Jaén – Jaén Sur con 31 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y 16 plazas de esta misma especialidad en Enfermería.

Por otro lado, se convocan ocho plazas para la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Jaén entre las que se encuentran tres para Psiquiatría, dos para Psicología Clínica y tres para Enfermería de Salud Mental. También seis plazas (4 para Enfermería y 2 para Facultativos) en la Unidad Docente de Medicina de Obstetricia y Ginecología. También otras seis plazas (cuatro para Facultativos y dos para Enfermería) en la Unidad Docente de Pediatría, ambas en el Complejo Hospitalario de Jaén. También dos plazas para Medicina del Trabajo, tres Enfermería del Trabajo y un en Medicina Preventiva y Salud Pública.

En otros hospitales de la provincia como el Hospital Universitario San Agustín de Linares se ofertan tres plazas para distintas unidades junto con el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda que cuenta con una plaza para Medicina Ortopédica y Traumatología

En cuanto a la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria oferta 39 plazas para Especialistas Internos Residentes (EIR) entre las que 15 estarán destinadas al Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, 19 al Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén y 5 al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

Detalles

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros. La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias), adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

El examen podrá realizarse en las siguientes localidades: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante/Alacant, Valencia/València, León, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.