Servicio de limpieza recoge mientras la ciudadanía disfruta del ambiente festivo del ferial. Fotos: J. Jiménez
Fin de fiestas

San Lucas ha recibido una media de «40.000 personas» al día, según el balance del Ayuntamiento

Las cifras se traducen en un ferial con entre 390.000 y 420.000 visitantes, lo que supondría 45.000 más que el año pasado

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Contentos, y mucho, por los resultados de San Lucas 2025. Ha venido todo bien; el ambiente, las actividades programadas, pocas incidencias, dos festivos y una ... temperatura que ha roto con la tradición de la feria jienense, pues al calor se le ha unido el cielo despejado durante los diez días que ha durado San Lucas. Un 'mix' que hace que el primer balance de feria (en los próximos días está previsto que se ofrezcan detalles), sea más que satisfactorio. Así lo trasladan los datos que maneja el Ayuntamiento de la capital, con una proyección de visitantes que partía de los 405.000, lo que supondría unos 45.000 más que el año anterior, que está cifrado en unas 360.000 visitas de manera estimada. Cifras que se habrían superado hasta oscilar entre los 390.000 y 420.000 visitantes.

