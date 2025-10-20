San Lucas ha recibido una media de «40.000 personas» al día, según el balance del Ayuntamiento

Contentos, y mucho, por los resultados de San Lucas 2025. Ha venido todo bien; el ambiente, las actividades programadas, pocas incidencias, dos festivos y una ... temperatura que ha roto con la tradición de la feria jienense, pues al calor se le ha unido el cielo despejado durante los diez días que ha durado San Lucas. Un 'mix' que hace que el primer balance de feria (en los próximos días está previsto que se ofrezcan detalles), sea más que satisfactorio. Así lo trasladan los datos que maneja el Ayuntamiento de la capital, con una proyección de visitantes que partía de los 405.000, lo que supondría unos 45.000 más que el año anterior, que está cifrado en unas 360.000 visitas de manera estimada. Cifras que se habrían superado hasta oscilar entre los 390.000 y 420.000 visitantes.

En concreto, la feria, según el balance, habría tenido una media diaria de unas 40.000 personas, siendo la capacidad del recinto ferial de entre 35.000 y 45.000. Lo cierto es que, aunque los días entre semana (especialmente martes y miércoles) han sido como cada año más tranquilos, el primer fin de semana (con un lunes extra al ser festivo) y desde el pasado jueves, el recinto ferial ha tenido un gran ambiente. Algo en lo que coinciden tanto el Ayuntamiento, como caseteros y feriantes.

Unas ganas de feria que se reflejan en los datos, que también señalan que la evolución muestra «una tendencia de crecimiento sostenible en torno al siete por ciento anual, favorecida por el clima y la consolidación del recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez Herrera como espacio referencial provincial». En resumen, el balance del Ayuntamiento estima que la Feria de San Lucas 2025 habrá recibido entre 390.000 y 420.000 visitantes en total, siendo un «motor relevante para la actividad económica, hostelera y cultural de la ciudad de Jaén».

Muy satisfechos

Con estos datos, la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, traslada su «satisfacción» por el «lleno absoluto en el recinto ferial, pero también en los conciertos, espectáculos taurinos y otras de las actividades que se han organizado durante la feria». «Así nos los trasladan también los hosteleros y feriantes, que hacen un gran balance, como desde hacía años», añade la edil.

Resultados que, además, Espejo recuerda que «han conseguido rebajando un cuatro por ciento el presupuesto de la feria». «Tenemos mejores servicios, con menor coste, por lo que el balance es más que positivo», añade. Entre las razones de estos buenos resultados, la concejala de Cultura destaca que la feria es «cada vez más accesible, con protagonismo absoluto del recinto ferial y además el tiempo ha acompañado».

Ampliar

Con respecto a las incidencias, Espejo confirma que «no se han registrado grandes problemas en el 061». También desde Policía Local, área que dirige la concejala, María del Carmen Angulo, trasladan que la feria ha sido «tranquila» en cuanto a conflictos de gravedad, a falta de hacer un balance más detallado en estos próximos días.

También el Punto Violeta «ha sido un éxito», en palabras de la edil de Igualdad, Eva Funes. «Hemos tenido varias acciones, aunque ninguna grave. Además, el Punto Violeta ha tenido muy buena respuesta, con un gran número de visitantes a la feria que se han acercado, de todas las edades, para informarse», resume. Es por ello que también traslada su alegría porque «se ha cumplido el objetivo de sensibilizar a la población sobre una feria segura, también para ellas».

Caseteros

Expectativas cumplidas. Satisfacción general también entre los caseteros, tal y como confirma Antonio Cabeza, presidente de la Asociación de Caseteros, que cumplen las previsiones y han estado «al cien por cien en la mayoría de casetas durante el fin de semana». «Este segundo sábado hemos visto un ferial con un ambiente como hacía años, fue un gran día», añade.

Así, aunque las jornadas entre semana han sido «más tranquilas», también dejan buenas cifras, con «casetas al 80% en muchas de las comidas». «La verdad es que todo fenomenal, ha sido un gran San Lucas en el que el tiempo ha jugado un papel fundamental», admite Cabeza apenas sin voz tras diez días.

También en lo que se refiere al día a día, y especialmente a las noches: «Hemos tenido una feria muy tranquila y segura, más allá de alguna pelea que rápidamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han disuadido». Ahora, toca hacer números, aunque están casi seguros que serán mejores que en las últimas ediciones, en las que la lluvia deslució un poco algunos de los días grandes.