San Lucas tendrá 45 actividades durante diez días y 176.210 euros de presupuesto

Lunes, 22 de septiembre 2025

Cuenta atrás. El próximo 10 de octubre arrancará la Feria y Fiestas de San Lucas 2025 por lo que el alcalde de la ciudad, Julio Millán, y la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, han dado los detalles de cómo va a ser esta edición. Será una feria con una duración de diez días (del 10 al 19 de octubre) y que cuenta con más de 45 actividades en diferentes espacios y «para todos los públicos».

Entre las novedades, se incluye la iniciativa 'DesTapa el Ferial', una propuesta de los caseteros y feriantes a través de la cual se repartirán 1500 invitaciones para disfrutar de un botellín con una tapa de arroz en la barra situada en el Paseo Central del ferial 'Alfonso Sánchez Herrera'. Tendrá lugar desde las 13:00 a las 15:00 horas y el objetivo «es incentivar a los jienenses a bajar al ferial desde el primer día». La iniciativa también incluye un precio especial para los carruseles, un 2x1 del que se podrá disfrutar de 15:00 a 18:00 horas ese mismo día.

El 10 de octubre también tendrá lugar la inauguración oficial de la feria con el alumbrado extraordinario a las 00:00 horas en el recinto ferial que este año contará con 360.000 puntos de led, 17 arcos en la cuesta del ferial, además de los 33 arcos que se instalarán en la zona de casetas. El paseo central se engalanará con otros 18 portales que culminarán con la portada principal de tres dimensiones que dará entrada a la feria.

Además del personal organizador, la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y personal de limpieza y mantenimiento «trabajarán sin descanso durante estos 10 días para que toda la ciudadanía disfrute de las más de 45 actividades organizadas».

Pregón y cabalgata

El sábado, 11 de octubre, llegarán el pregón y la cabalgata. A las 19:15 horas el reconocido escritor ubetense David Uclés, ofrecerá su pregón de feria desde el balcón central del Ayuntamiento. A continuación, iniciaría su recorrido por las calles de la capital la cabalgata 'Jaén, en clave de interculturalidad'. «Este año, y a través de esta temática, queremos rendir homenaje al 1200 aniversario de la capitalidad y a Andrés de Vandelvira por el 450 aniversario de su fallecimiento y culturas milenarias como la china, la hindú o la africacana», ha destacado Espejo. También relevante es la seguridad en torno a la cabalgata con la participación de más de 500 personas, incluida Protección Civil y personal de organización y seguridad.

Feria inclusiva

En esta edición San Lucas, al igual que el año pasado, el Ayuntamiento de Jaén sigue apostando por la inclusión y accesibilidad física, psíquica y cognitiva. Esto es posible gracias al espacio 'San Lucas Accesible' donde todas las personas con movilidad reducida tendrán un lugar al que dirigirse y disfrutar de distintos servicios para facilitarles su estancia en el ferial.

Al igual que en la edición anterior todas las atracciones de feria tendrán todos los días una misma sintonía musical y habrá dos días de la Infancia, el 14 y 19 de octubre, con las atracciones a precios reducidos de 2,50 euros, excepto las de menos de 16 plazas con un recorrido único de 3 euros. El día 14 de octubre, en horario de 16 a 18 horas, se producirá el apagado de la música en todo el recinto ferial.

Así, el Punto Violeta es un lugar «indispensable» en el corazón del recinto ferial, situado en su calle central, que cuenta con el compromiso de los caseteros y un grupo de informadores y vigilantes que recorrerán la feria «atendiendo e informando sobre lo que es una agresión sexista y previniendo la violencia contra las mujeres o el colectivo LGTBIQ Plus», ha apuntado la concejala.

Presupuesto

Este año y con el mismo número de actividades, «han conseguido reducir en un 4,55% el presupuesto con respecto a 2024 (184.611 euros), siendo este año de 176.210 euros».

Sobre el número de casetas, ha informado que esta edición hay 69 módulos: 25 dobles y 19 sencillos, manteniéndose, prácticamente, la misma cifra que el año anterior.

A la calle

Desde el 12 y hasta el 19 habrá muestras de danza en la Plaza de la Constitución con actuaciones como las de las escuelas 'Raquel Damas, Estudio Noveno, Bailoteca, Danzajaén, Escuela de Danza Nerea García, Asociación Verdes Olivares, Rocío Escuela de Danza y la Escuela de Arte El Tabanco.

El domingo, 12 de octubre, el Palacio de la Diputación Provincial acogerá el tradicional XXIII Encuentro Nacional de Arte de encaje de bolillos. Al día siguiente, lunes 13 de octubre, la Plaza de San Ildefonso será el lugar donde se celebrará el pasacalles de la XIV edición de Festiband en homenaje a José Cuadrado Pérez. Será a las 11 de la mañana y discurrirá por las calles principales de San Ildefonso, Ignacio Figueroa, Bernabé soriano, Plaza San Francisco, Álamos, Colón, Plaza Audiencia y Maestra.

El sábado, 18 de octubre, día de San Lucas, la verja de la Diputación Provincial será de nuevo escenario de la tradicional exhibición de chilindrinas (caricaturas humorísticas) a cargo de la Asociación de Vecinos Arco del Consuelo. Ese mismo sábado, a las 12 horas, la Alameda de Adolfo Suárez acogerá un encierro infantil para los más pequeños de la casa. También este día de San Lucas, la Banda municipal de Jaén ofrecerá un concierto extraordinario en la calle Bernabé Soriano dedicado al pasodoble taurino.

En la jornada siguiente, domingo 19, la Banda Municipal de Música ofrecerá otro concierto extraordinario, esta vez dedicado a la zarzuela y joyas del género lírico español.

Más actividades

El Auditorio de la Alameda será uno de los espacios más importante con conciertos para todos los públicos. El primero de ellos será el mismo día 10 de octubre con la actuación Los Yakis. El 11 de octubre llegará el concierto de PTAZETA y Marlena. El día 12 aterriza Mago de Oz, Mergara y Reino de Hades. El viernes, 17 de octubre, actuarán tres grupos míticos de la música española: Café Quijano, Los Secretos y La Guardia.

Por último, el sábado 18 llegarán las mejores estrellas de la constelación del nuevo flamenco: Miguel Campello (El Bicho), Nolasco con la colaboración de Antonio Carmona y Fran Cortés Chiquetete. El espectáculo proseguirá con el grupo G5 Kiko Veneno, Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito Bombo Infierno y Tomasito.

Otro espacio, como es el teatro Darymelia, también tendrá su protagonismo en esta feria con espectáculos como el tradicional festival de flamenco Pepe Polluelas organizado por la Peña Flamenca, el 10 de octubre. El día 12 habrá un homenaje a Karina con entrada libre hasta completar aforo a partir de las 20:30 horas.

El 13 de octubre, un año más, se podrá disfrutar de la XIV de FESTIBAND con bandas como la Sociedad Filarmónica de Jaén, la Banda de música de Valdepeñas de Jaén y la Asociación musical Silverio Campos de Sabiote.

El martes, 14 de octubre, llegará al Darymelia el Musical 'La Cenicienta' de la Sala La Paca con entradas muy asequibles para el público infantil a las 18.30 horas. El miércoles, 15 de octubre, le toca el turno a la Zarzuela que se recibirá en el escenario del Darymelia con 'La del manojo de rosas' a cargo del Teatro Lírico andaluz a las 20 horas.

En este mismo escenario, pero ya el 18 de octubre, tendremos la oportunidad de disfrutar del show de Edén Serrano, un cómico que ha girado en multitud de salas por todo el país con sus monólogos y nos trae a Jaén un espectáculo con su estilo único, directo y mordaz. Por último, el 19 de octubre, a las 12 y a las 17:30 horas, el teatro Darymelia abrirá el telón a una obra de teatro infantil de la compañía Small Clown con 'El patito feo'.

Y, por último, el teatro Infanta Leonor, abrirá sus puertas el 12 de octubre para representar un espectáculo de zarzuela: 'El dúo de la Africana'. El 17 de octubre se subirá a este mismo escenario la conocidísima presentadora, actriz y humorista Paz Padilla para presentar su obra 'El humor de mi vida', un espectáculo inspirado en su libro homónimo. Por último, el sábado 18, contaremos con un concierto de Los Brincos, en su gira 60 aniversario. El legendario grupo conmemora seis décadas de una gran historia y grandes éxitos que marcaron un nuevo estilo en la música de nuestro país y los tendremos en la capital para rememorar las canciones que marcaron toda una época.

El punto final de esta edición llegará el domingo, 19 de octubre, a las 21:30 horas con el espectáculo de más de 300 drones que sobrevolarán nuestro cielo para realizar un show que se podrá ver desde el mismo recinto ferial.