Marcha Rosa en la capital el pasado 28 de octubre. E. L.
Fallos en los cribados

Salud se compromete a «dar máxima premura» a las mujeres que esperan recibir sus pruebas de cáncer de mama

Reunión entre la Delegación jienense y la Asociación Ajicam que traslada «las necesidades de las pacientes» y les pide que «se pongan en contacto si tienen dudas»

Manuela Millán

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

Primera reunión entre la Junta Directiva de Ajicam (Asociación Jienense de Cáncer de Mama) y la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena Patricia, junto ... a parte del equipo directivo del Hospital Universitario de Jaén tras los fallos en el cribado de cáncer de mama en toda Andalucía. Según trasladan desde la propia asociación, el objetivo ha sido «tratar la grave situación actual que están viviendo frente a los cribados de cáncer de mama, a la vez que comentar otros problemas que sufren las pacientes».

