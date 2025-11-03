Salud se compromete a «dar máxima premura» a las mujeres que esperan recibir sus pruebas de cáncer de mama

Primera reunión entre la Junta Directiva de Ajicam (Asociación Jienense de Cáncer de Mama) y la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena Patricia, junto ... a parte del equipo directivo del Hospital Universitario de Jaén tras los fallos en el cribado de cáncer de mama en toda Andalucía. Según trasladan desde la propia asociación, el objetivo ha sido «tratar la grave situación actual que están viviendo frente a los cribados de cáncer de mama, a la vez que comentar otros problemas que sufren las pacientes».

«Nos informan que se han puesto en contacto con las mujeres que estaban a la espera de recibir notificaciones y que se está trabajando con la finalidad de darse la máxima premura», señalan desde la asociación, aunque no especifican si se han tomado medidas concretas. A su vez, les han facilitado un medio de contacto directo para aquellas que no han recibido comunicación o que tienen una incidencia en relación a esto y que quieren exponer directamente ante gerencia.

«Desde la asociación hemos reafirmado la importancia de la necesidad de respuestas y acciones para las mujeres afectadas y, por supuesto, de acciones futuras que vayan destinadas a atajar el problema para que no vuelva a suceder», subrayan.

Otras necesidades

Desde Ajicam también han expuestos otros asuntos pendientes, como «la falta de cirujano plástico; los atrasos en pruebas, consultas y quirófanos (que si bien es cierto se han reducido hay que recordar que cuando se habla de cáncer cada día cuenta); el aumento de casos de cáncer de mama en personas jóvenes; los estudios genéticos pendientes de resolver; y la falta de empatía y humanización de algunos profesionales».

«La respuesta ante la reunión es positiva y esperanzadora por lo que confiamos que favorezca la búsqueda de alternativas y soluciones prontas que alivien el estado de desamparo en el que se encuentran las pacientes», traslada Ajicam.

Por otro lado, anuncian que se ha programado una reunión semestral para ir abordando las incidencias que surjan de una manera lo «más ágil posible». «Pedimos a las pacientes de cáncer de mama que nos hagan llegar las inquietudes que les afectan directamente con la finalidad de trabajar en ellas y encontrar cauces que contribuyan a mejorar la calidad de vida de pacientes de cáncer de mama», sentencian.