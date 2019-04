El 'sabor de Jaén', de Madrid al mundo IDEAL Más de 50 empresas agroalimentarias jienenses venden sus productos en el Salón de Gourmets en Ifema MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 9 abril 2019, 01:45

El aceite de Jaén, el cordero segureño y así hasta decenas de productos con el 'sabor de Jaén', a la conquista de Madrid y de ahí al mundo. Un total de 54 empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén asisten de la mano de la Diputación al Salón de Gourmets, que se celebra en el Recinto Ferial Ifema de Madrid desde este miércoles y hasta el 11 de abril. Y es que la Administración provincial vuelve tener un importante protagonismo en esta trigésimo tercera edición, donde las firmas jienenses mostrarán lo mejor de su industria agroalimentaria, con los aceites Jaén Selección a la cabeza, y de su gastronomía.

El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, se ha desplazado a esta Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad que «cada vez aglutina un mayor número de empresas expositores y más vendedores y compradores».

Esta edición presenta una importante novedad: «Por primera vez tiene lugar a través de un acuerdo con la Junta de Andalucía, efectuado con el anterior consejero de Agricultura, que vino a recoger el sentir prácticamente generalizado de las diputaciones andaluzas de concentrar en un solo pabellón toda la oferta andaluza con el compromiso de financiación de buena parte de esa presencia conjunta», explicó.

Este acuerdo, según Fernández, va a permitir «un modelo parecido al que las diputaciones y la Junta desarrollan desde hace varios años en Fitur con mucho éxito de desarrollo, compras y ventas de las diferentes empresas». Este stand institucional se localiza en la zona central del pabellón 10 de Ifema, en el que estarán presentes todas las diputaciones andaluzas, a excepción de Huelva, los consejos reguladores y otras empresas andaluzas a nivel individual.

Dentro de ese espacio general, «será la Diputación de Jaén la que disponga de más superficie y cuente con más empresas coexpositoras», 54. De ellas, 43 serán del sector oleícola, incluidas las ocho Jaén Selección 2019, y otras once de Degusta Jaén para una superficie total ocupada de cerca de 400 metros cuadrados.

Al hilo, aludió a las «ventajosas condiciones de las que disponen las empresas para acudir a la feria», unas firmas que además tienen la oportunidad de asistir a entrevistas con compradores internacionales en el Business Center y exponer sus nuevos productos en la zona habilitada por la organización.

Junto a la presencia empresarial, esta feria permite «desarrollar cada vez más actividades», entre las que el diputado de Promoción y Turismo resaltó ayer «las catas de aceites Jaén Selección y la cocina en vivo de la provincia de Jaén».

En este sentido, se refirió a demostraciones culinarias en zonas comunes del stand en las que e contará «con grandes chefs de la provincia de Jaén, en concreto con Gabriela Ocraín, del restaurante Támesis; Montse de la Torre, de La Cantina La Estación; y Álex Milla, del restaurante Tuléar de Jaén». Todo ello sin olivar, «esa parte fundamental» de la presencia en el Salón de Gourmets que es el XVI Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Jaén, paraíso interior. «Tendrá lugar en el marco de esta feria como los últimos años, cuando se ha desarrollado con gran éxito e importancia sustancial dentro de los propios contenidos de la feria y que se celebrará mañana en el escenario principal del pabellón 8», precisó.

Aceite DO Sierra de Segura

Por su parte, la Denominación de Origen Sierra de Segura presentará sus mejores aceites en un showcooking en el Salón de Gourmets. El acto se celebrará mañana y estará a cargo del cocinero Sergio Fernández que elaborará un plato con cada uno de los tres mejores aceites de oliva virgen extra producidos. Los mejores aceites de la DO en esta campaña son Tierras de Tavara Premium, Fuenroble y Oro de Génave Selección DO. Además, durante los días del salón, la DO, junto con los co-expositores Olivar de Segura, Tierras de Tavara y Green Gold Olive, tendrá un stand el Pabellón 10 (Zona Andalucía).

En total son 400 las empresas andaluzas. Las exportaciones agroalimentarias de la región superaron en 2018 los 10.000 millones de euros.