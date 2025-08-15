Sabiote decreta dos días de luto por la muerte del trabajador atropellado en Baeza

IDEAL JAÉN Viernes, 15 de agosto 2025, 14:44 Comenta Compartir

Dos días de luto oficial en Sabiote por la muerte del trabajador del Centro de Conservación de Carreteras que murió atropellado este jueves mientras prestaba servicio en un accidente en la A-316. En un bando municipal, firmado alcalde Luis Miguel López, se recoge «el dolor del pueblo de Sabiote ante el trágico fallecimiento de Juan Antonio Ochoa Campos en acto de servicio en la tarde de ayer». El luto se mantendrá desde las 06:00 horas de este viernes hasta las 05:59 horas del día 17, «espacio de tiempo en el cual se suspenderán todos los actos oficiales que haya programados».

El accidente tuvo lugar en las proximidades del Puente del Obispo y se saldó con un fallecido y tres heridos. El suceso se produjo antes de las 15:30 horas cuando un vehículo se salió de la vía, quedando completamente volcado en el arcén con su ocupante atrapada en el interior. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía activó a un equipo médico del 061, así como a la Guardia Civil y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Úbeda. En principio, la mujer herida fue trasladada al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Al lugar acudieron miembros del Centro de Conservación de Carretera, al que pertenecía el hombre fallecido. El atropello que afectó a dos personas, hirió mortalmente a Juan Antonio Ochoa Campos.

El delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Jaén, Miguel Contreras, en sus redes sociales ha lamentado el fallecimiento del trabajador y ha enviado el pésame a sus familiares.: «Muchas veces pasan desapercibidos, solo el color fluorescente de su ropa llama la atención, pero los trabajadores de los Centros de Conservación de Carreteras son una pieza fundamental para mantener nuestras vías».

El Subdelegación del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, mostró sus condolencias e informó mediante un audio de voz de las medidas que se han tomado desde la Dirección General de Tráfico para dar cobertura a esta alta movilidad y garantizar la seguridad vial. «Todo ello con vista a facilitar, como decimos, la movilidad, la fluidez en las carreteras. También volvemos a solicitar que para favorecer la circulación se eviten las horas de mayor tráfico», relató.