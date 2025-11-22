Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos de las mujeres que compartieron sus testimonios. M. MILLÁN
Violencia vicaria

El rostro más cruel del machismo

Feministas 8-M reúne a mujeres que comparten sus testimonios, y los de sus hijas e hijos, y ponen de relieve todo lo que queda por avanzar

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

No están solas. Mamá, uno de los términos, en la mayoría de casos, más bonitos que existen; sinónimo de hogar, protección, seguridad y amor. Ese ... amor que a veces se ve truncado por el rostro más cruel de la violencia machista, la que arrebata a los menores de sus madres, la violencia vicaria. Por eso, estás líneas van para aquellas que dieron el paso y le ponen nombre; las valientes que han hecho públicos sus testimonios para ayudar a otras; pero también para las que tienen miedo; las que se encuentran batallando y las que ya ni siquiera pueden hacerlo. Por todas las que han tenido que sobrevivir a un machismo feroz, y enfrentarse en tantas ocasiones a otra violencia, la institucional, la que no les creyó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

