Rocío Uceda, nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén

Rocío Uceda Carrillo ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén (AJE), tomando el relevo de Antonio del Moral, tras ... una etapa marcada por la expansión territorial, fortalecimiento institucional y defensa del emprendimiento joven.

La presidenta afronta esta legislatura con el objetivo de seguir impulsando el emprendimiento joven, fortalecer la red empresarial provincial y consolidar el papel de AJE Jaén como agente clave en la representación y defensa del empresariado joven.

Rocío es CEO de Want and Be, fundada en 2014, y forma parte activa de la directiva de AJE Jaén desde 2019, donde ha desempeñado los cargos de vocal, vicepresidenta y secretaria general, manteniendo siempre un compromiso activo con la asociación y sus asociados.

El acto de nombramiento, celebrado en en 123 Emprende, sirvió para hacer balance del trabajo realizado y dar paso a una nueva etapa. Durante su intervención, Antonio del Moral destacó las líneas estratégicas desarrolladas en estos años: la dinamización de las comarcas, la promoción del emprendimiento como motor económico, el fortalecimiento de alianzas con instituciones, la creación de oportunidades para el tejido empresarial joven y la defensa activa de los intereses de los jóvenes empresarios de la provincia.

El acto contó con el respaldo institucional de representantes de la Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, los patronos de AJE: Fundación Fulgencio Meseguer y Caja Rural de Jaén, asociados y representantes del tejido empresarial que quisieron acompañar a la asociación en este relevo de presidencia.