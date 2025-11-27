Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Junta directiva de AJE. IDEAL

Rocío Uceda, nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén

Toma el relevo de Antonio del Moral, tras una etapa de expansión territorial y fortalecimiento institucional

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Rocío Uceda Carrillo ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén (AJE), tomando el relevo de Antonio del Moral, tras una etapa marcada por la expansión territorial, fortalecimiento institucional y defensa del emprendimiento joven.

