Roban ropa de marca de un camión accidentado en la A-44 en Mengíbar

El vehículo, por una avería, sufrió una salida de vía con vuelco y los investigados aprovecharon para saquearlo

E. L.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:04

Comenta

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio, después de que fueran sorprendidas cuando intentaban robar ... ropa de un camión de mercancías accidentado en la A-44, en el término municipal de Mengíbar, y que estaría valorada en unos 3.600 euros.

