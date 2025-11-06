Roban más de 600 plantas en distintas zonas ajardinadas de la capital
El Ayuntamiento hace un llamamiento a la «responsabilidad» para evitar estos hechos ya que cada planta que se destruye «tiene un coste de dos euros para las arcas municipales»
Manuela Millán
Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:05
Nuevos actos vandálicos. El edil de Medio Ambiente, José María Cano, muestra su «preocupación» por los recientes actos vandálicos que han afectado a diferentes jardines ... y maceteros del municipio, con la rotura de elementos ornamentales y el hurto de más de 600 plantas en distintas zonas ajardinadas de la ciudad.
El edil ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar que estos hechos se repitan. «Cada planta que se arranca o se destruye que tiene un coste de dos euros para las arcas municipales es un paso atrás en el esfuerzo que todos realizamos por tener una ciudad más bonita y sostenible. Cuidar nuestro entorno es tarea de todos», ha subrayado.
Plantación
Por otro lado, la Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo la plantación de varios ejemplares de jacaranda provenientes del programa 'Apadrina un árbol' en los parterres vacíos de la plaza Atarazana. «Esta actuación permitirá que uno de los espacios más céntricos de la capital se vea embellecido y, además, gane en zonas de sombra a medida que los árboles vayan creciendo», explica el concejal del área, José María Cano.
Esta intervención es una actuación que forma parte del proyecto Reverdecer Jaén contemplado en el punto 15 del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
