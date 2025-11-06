Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los maceteros dañados. IDEAL
Medio Ambiente

Roban más de 600 plantas en distintas zonas ajardinadas de la capital

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la «responsabilidad» para evitar estos hechos ya que cada planta que se destruye «tiene un coste de dos euros para las arcas municipales»

Manuela Millán

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:05

Nuevos actos vandálicos. El edil de Medio Ambiente, José María Cano, muestra su «preocupación» por los recientes actos vandálicos que han afectado a diferentes jardines ... y maceteros del municipio, con la rotura de elementos ornamentales y el hurto de más de 600 plantas en distintas zonas ajardinadas de la ciudad.

