Reyes pone 'deberes' a Juanma Moreno en la provincia

Cuentas pendientes con Jaén. Un total de 47 asuntos trató el presidente de la Diputación, Paco Reyes, y el de la Junta, Juanma Moreno, en la reunión que mantuvieron en Sevilla la pasada semana que, aunque se desarrolló de manera «cordial y desde el respeto», Reyes trasladó el «sentimiento de agravio de la provincia con el resto de territorios andaluces». «Parece que fuera una orden, pero Juanma Moreno debe saber que de Antequera hacia arriba también es Andalucía», ha manifestado.

Entre los asuntos abordados, uno de los más preocupantes para el presidente de la Administración provincial es el de la sanidad, de la que ha lamentado las largas listas de espera, la falta de profesionales, la «lamentable situación» en cuanto a los avances de la Ciudad Sanitaria de la capital «cuando en Málaga se está licitando la obra del tercer hospital», o la situación «insostenible» del centro de salud de Cazorla.

En educación, Reyes se ha referido «al cierre de seis colegios en la provincia, la eliminación de 215 unidades de Educación Infantil y Primaria o la falta de financiación para la Universidad de Jaén». Además, hizo hincapié en la «alta lista de espera que hay en materia de dependencia, que alcanza los 574 días, y en la carga de trabajo que están sufriendo las trabajadoras y trabajadores sociales de la Diputación «que son quienes atienden en los municipios menores de 20.000 habitantes a los usuarios de la dependencia». Por otro lado, en materia de empleo, ha recordado la necesidad de que se pongan en marcha planes específicos anunciados por el Gobierno andaluz como el de la reindustrialización de la Nacional IV o para Úbeda, Baeza o Villacarrillo, el Plan Linares Futuro, el Plan Jaén Avanza o instalaciones como el Parque Empresarial Innovandújar.

Infraestructuras

«En casi siete años, desde que llegó al Gobierno, no han dado ni un solo paso en la construcción de un kilómetro nuevo de autovía, no hay nada de la Autovía del Olivar, ni de la Jaén-Andújar por Fuerte del Rey, ni la de Torredonjimeno-El Carpio», ha dicho en referencia a las carreteras. Además, ha criticado «la falta del estudio informativo o de viabilidad para la conexión por ferrocarril de Jaén con Granada o la no ejecución de la conexión Linares- Vadollano con el Parque de Santana.

Otro ejemplo claro para el presidente de la Diputación del «agravio» con los jienenses es la «lentitud» con la que avanza el tranvía de Jaén, «cuando sí se han puesto en marcha proyectos de metro en Málaga, Sevilla o Granada». Así, cree que la proximidad de unas posibles elecciones andaluzas harán que «el tranvía vuelva a pasearse», pero adelanta que el presidente andaluz no comprometió ninguna fecha para la puesta en marcha definitiva por las calles de la capital.

En cuanto a la posibilidad de la Intermodal, tampoco hubo anuncios, pero Reyes cree que «la posición del Ayuntamiento es la correcta porque no se puede paralizar el avance del ferrocarril esperando a un acuerdo de la Junta para la intermodal». A todo esto, añadió la deuda de más de dos millones de euros que mantiene el Gobierno andaluz con la Diputación por la financiación del Palacio de Deportes 'Olivo Arena'; la aportación al suelo industrial de Martos o «la falta de inversión en materia de infraestructuras hidráulicas en la provincia».

Cetedex

Otro tema clave para Reyes es la relevancia de Cetedex, cuya puesta en marcha «no ha contado con ninguna colaboración de la Junta». «Podían aportar los 24,5 millones que ha puesto la Diputación en contra de otras partidas para la cesión de terrenos del campus de pruebas avanzado y que se queden con la foto, o que los 100 millones que la Junta ha puesto al Colce en Córdoba los aporte a la UJA para crear nuevas especialidades y se dupliquen las ingenierías», exige. Además, añade que «deberían sacar una convocatoria exactamente igual que la que han sacado para empresas que se instalen en Córdoba a rebufo del Colce de 15,4 millones».

«No entendemos que el Gobierno andaluz apoye el Colce de Córdoba pero no Cetedex, ni que firmen convenios de abastecimiento con la Diputación de Córdoba, pero no con la de Jaén o que dediquen millones al tranvía de Alcalá de Guadaira, al metro de Málaga o de Sevilla y el de Jaén siga en cocheras, ni que haya ni un solo kilómetro nuevo de autovía», lamenta.

Por último, aclara que Moreno «no se comprometió a nada de manera concreta». «Simplemente dijo que lo estudiarían con el resto de consejerías, todo ello en una reunión tras tres peticiones que no llegaron a tener respuesta», sentencia.