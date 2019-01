«Los Reyes Magos venían de la Atlántida y están relacionados con Jaén» Diego Montiel, Tomás Membrado y José Boyano con caramelos en la recepción en el Ayuntamiento. / IDEAL Entrevista a Tomás Membrado, Gaspar | El presidente del Real Jaén reivindica «como jienense» que procedían de Huelva y se muestra ilusionado con su papel este fin de semana MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Jueves, 3 enero 2019, 00:55

-¿Cómo van los días previos Gaspar, hay nervios?

-(Ríe) Relativos, ya se me pasó la edad para los nervios. Lo vivo con ilusión, es una cosa bonita. Algo agobiados porque nosotros nos estamos ocupando de buscar los caramelos, que igual se piensa la gente que eso lo hace la organización. Cerca de dos mil euros nos habremos gastado cada uno. Es algo un poco peculiar, aunque tampoco tiene mayor importancia, lo hacemos con mucho gusto e ilusión.

-¿Qué recuerdo tiene grabado de la infancia?

-Que siempre se portaban bien. Los niños entonces éramos más conformistas y más felices que ahora con cualquier cosa. La gente estaba más satisfecha con menos. A veces se apiadaban de nosotros y nos los daban el día 5. Y te duraban todo el año porque los cuidabas. Papá Noel ni lo había oído en mi casa.

-¿Qué regalo o qué juguete recuerda que lo hizo más ilusión?

-Nos traían juguetes buenos, llamativos, por ejemplo trenes eléctricos que ya existían. Aunque el que más ilusión me hizo fue un televisor que tenía detrás los muñecos, no era de verdad, pero era tanta la ilusión de ver la televisión que recuerdo que me encantó. También un Scalextric. Y un año un carné para el Real Jaén en el antiguo estadio de La Victoria, que vivía muy cerca e iba todos los domingos que había fútbol. Recuerdo el marcador que ponía los resultados de Primera y Segunda.

-¿Cómo se enteró de que había sido elegido para ser Rey Mago?

-La concejala me llamó y me dijo que era algo muy secreto. Yo siempre digo que los Reyes Magos existieron y que venían de la Atlántida, según Platón escribió su mito de una descripción antigua. Seguramente se hundió delante de Huelva según muchos estudiosos y lo de Marroquíes Bajas tiene la misma estructura circular, Jaén puede ser una colonia de la Atlántida. No se le ha dado la importancia que tiene. El Papa Benedicto XVI incluso dijo que probablemente los Reyes Magos venían de la parte de Huelva y tiene cierto fundamento histórico. Como jienense lo que más ilusión me hace es reivindicar esto y que nosotros somos el único ejemplo que queda en el mundo de cómo era la Atlántida en base al mítico relato que hizo Platón.