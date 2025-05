Más de 350 cardiólogos y enfermeros participan en el 58º Congreso de la Sociedad Andaluza de Cardiología que este viernes concluye en Jaén, un punto ... de encuentro donde los especialistas repasan las actualizaciones más importantes de la patología cardiovascular en general.

-¿Qué temas se ponen sobre la mesa en este congreso?

-Aquí se abordan las principales patologías con mayor prevalencia en la población, desde la insuficiencia cardíaca a la prevención secundaria de los pacientes que han tenido, por ejemplo, un infarto, la fibrilación auricular, el manejo de los pacientes desde atención primaria hasta cardiología y viceversa, el seguimiento que se hace conjuntamente entre ambos niveles asistenciales o valvulopatías.

-Las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en España.

-Sí, efectivamente. Este ha sido el primer año que bajamos un escalón y a día de hoy es el cáncer la primera causa de muerte en España, algo que se debe a los avances no solo en el diagnóstico y en el tratamiento, sino en la asistencia y la organización asistencial de todos los pacientes con cardiopatía.

-¿Qué papel juega aquí la atención primaria?

-Es esencial porque necesitamos que el paciente no debute con una cardiopatía y donde se atiende al mayor grueso de la población es en atención primaria, con la prescripción de hábitos saludables, evitar tóxicos y prevenir los factores de riesgo cardiovasculares que pueden desencadenar que un paciente tenga un infarto, un ictus o cualquier otra enfermedad cardíaca.

-¿El diagnóstico precoz es importante también?

-Sí, pero yo enfatizaría en la patología cardiovascular e incluso la prevención cardiovascular. No solamente a nivel poblacional, adecuar nuestros hábitos de vida, sino que en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo tan comunes y tan prevalentes como pueden ser la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad o el tabaquismo, pero que aún no han tenido un problema cardíaco, se les controlen dichos factores para evitar que debuten de forma precoz. Y podamos retrasar o incluso anular el riesgo de que sufran cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante la prevención.

-¿Las personas mayores son más propensas a tener enfermedades cardiovasculares o se dan también entre los jóvenes?

-Existe una correlación epidemiológica muy potente con la edad. A mayor edad es más frecuente o más prevalente la enfermedad cardiovascular. Y luego hay una gran asociación con algunos de los factores cardiovasculares clásicos que he mencionado antes como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes o la obesidad. Los pacientes con muchos factores de riesgo y también mayor edad son quienes tienen más probabilidad de sufrir un evento como un infarto o un ictus, pero no hay que olvidar que las personas jóvenes no están libres ni exentas de este riesgo por otros componentes, como puede ser el tema genético.

-¿Qué avances se dan en los tratamientos y terapias?

La revolución que ha vivido la terapéutica cardiológica en los últimos 15 años ha sido tremenda. Disponemos de un arsenal terapéutico no solo farmacológico, sino también de intervencionismo; los cardiólogos somos capaces de hacer procedimientos sobre estructuras del corazón que antes eran realizadas exclusivamente por cirujanos cardíacos, donde había que hacer una cirugía extracorpórea -abrir el tórax completamente para intervenir- y hoy por hoy somos capaces de hacerlo de forma percutánea, es decir, a través de agujas y catéteres. Así reducimos mucho la morbilidad.

-El Hospital Universitario de Jaén ha participado en un ensayo clínico a nivel nacional para pacientes que se sometan a un implante transcatéter de la válvula aórtica. ¿En qué ha consistido?

-El caso era de un fármaco que se denomina dapagliflozina, que ya estaba indicado y aprobado para el tratamiento de la diabetes, la insuficiencia cardíaca y enfermedad crónica, y este ensayo clínico ha añadido una nueva indicación que esperemos que en los próximos meses/años esté disponible para utilizarla también en relación al perfil de paciente que hemos descrito. Se presentó en uno de los principales congresos mundiales, el del Colegio Americano de Cardiología, y posteriormente ha sido publicado en una de las revistas médicas de mayor prestigio mundial. El Hospital de Jaén ha tenido una presencia activa en la inclusión de pacientes, estamos muy orgullosos de haber participado.