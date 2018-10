La revolución del olivar ya está aquí

Al filo de las once de la mañana un fuerte ruido como caído del cielo retumbó en el salón de la Institución Ferial de Jaén. «¿Eso es agua?», preguntó uno de los expertos. «Sí, es llover», respondió otro. «Yo pensaba que habían puesto a funcionar alguna máquina. Que llueva, que llueva, eso es bueno, están lloviendo millones. Tenéis que organizar más jornadas así a ver si siempre que haya una llueve», rieron todos. Fue un breve inciso en medio de un debate profundo y con multitud de aristas entre profesionales del mundo del olivar y del sector oleícola a nivel local, nacional e internacional, que huelga decir saben de la importancia del agua para el campo jienense en este momento, clave para la formación de la grasa y por ende del aceite de oliva, máxime cuando los rendimientos están por ahora muy por debajo de años anteriores. Pese a ello, en pocas semanas, quizás días (cada vez se recoge el fruto antes en busca de la calidad y los aceites Premium), se echarán al campo los primeros jornaleros, en noviembre los segundos y en diciembre los demás. De los sesenta y siete millones de olivos de la provincia manará más de setecientas mil toneladas de aceite, camino de una cuarta parte de la producción mundial. De esta gran fábrica de 'oro líquido' viven de forma principal o secundaria unas 108.000 familias, aportando cerca del diez por ciento del Producto Interior Bruto provincial. Hasta finales de febrero funcionará la máquina. Por la mañana. Por la tarde. Por la noche. Algo impensable hace solo tres o cuatro años, recogida de aceituna a la luz de la luna. Renovarse o morir. El campo, clave para la economía jienense, avanza, con sus pros y sus contras.

Por este motivo IDEAL organizó ayer junto con el BBVA una jornada de trabajo donde se analizó con profesionales del mundo agrícola y del aceite de oliva el sector oleícola, sus grandes retos y por donde pasa su futuro. Las claves para su competitividad y garantizar que el olivar sigue formando parte del futuro de Jaén, en un marco de descenso del consumo nacional y de un aumento de plantaciones en España (e intensivas) y fuera. Varias cosas quedaron claras: la revolución ya está aquí, «empezó hace dos o tres años», y Jaén sigue siendo competitiva, sí, pero no se puede simplificar. Que lo siga siendo está en nuestra mano.

Para ello hace falta una profesionalización mayor, más concentración, un relevo generacional y un cambio de mentalidad. La transformación ya ha empezado: verbigracia con la apuesta por la calidad con la recogida temprana o con el aumento del número de olivos en España y el mundo. «Casi todas las almazaras han avanzado ya la recolección. Se han disciplinado y se valora más el producto. El resultado es positivo», abrió el melón Cristóbal Gallego, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo, la más grande del mundo, y de Jaencoop. «Los aceites Premium están sirviendo como presentación del aceite. Las almazaras por ello tenemos que molturar más rápido por lo que estamos mejorando las instalaciones», subrayó.

«Es una revolución. Hace tres años, no hay que irse más lejos, esto era impensable. Todos estamos adelantando la cosecha. Lo que pierdes de rendimiento lo ganas en cosecha y precio de venta», apuntó el biólogo y secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila. Hay botellas que se venden a unos 16 o 18 euros, cuatro veces más de lo habitual. El kilo de aceite temprano se ha pagado a 9 euros (con unos rendimientos no muy bajos, del 14, 16 o 18% del fruto, cuando el del picual habitual, la variedad más extendida en Jaén, es el 21%). Hubo unanimidad: no hay vuelta atrás.

En la radiografía del sector Gallego tranquilizó sobre el aumento de la producción de aceite de oliva en otros países. «No me preocupa. Cuando uno empieza a producir un producto lo defiende y aumenta exponencialmente el consumo en ese lugar. Sí me preocupa en cambio el aumento de olivos en la Península Ibérica, se están poniendo plantaciones de forma masiva. Algunos optan por el almendro pero sobre todo se planta olivar», avisó.

Buena imagen fuera

«El consumo con respecto a otras grasas vegetales en el mundo es del 2%», recordó Alberto Molinero, de aceite 'Supremo', apuntando al margen de crecimiento existente. «Eso que tanto nos preocupa de que se plante olivar en California y otros lugares, eso que da tanto miedo al agricultor, es bueno», añadió.

¿Donde se puede entonces tener un valor añadido? «En los mercados exteriores, que además si los grandes ganan terreno ahí rebajan la tensión para los que venden aquí. Pero no somos los únicos, tenemos que tener alianzas y sinergias. Se está haciendo ya. Italia consume más que produce. Nosotros producimos mucho más que consumimos», sentenció Gallego.

El momento es bueno. «España vende bien ahora, te miran de otra manera diferente a hace diez años, nos dicen ¡Oh España, qué bonito, qué gastronomía! Tenemos que luchar poco a poco contra el posicionamiento de Italia. Si voy a un supermercado de Estados Unidos y veo que no hay aceite de oliva no pierdo el tiempo. Pero si hay italiano o de otro sitio se puede entrar y no es tan difícil», apostilló Molinero.

«La exportación es donde nos jugamos la mayor parte del partido», remarcó Ávila, «pero no quiero olvidar el mercado nacional que parece que hay que dejarlo morir y no. No solo es una parte importante que se pierde no solo por el precio, también por los hábitos de consumo (comemos más rápido y se gasta menos tiempo en cocinar). Son 100.000 toneladas menos y pasa también en Italia o Túnez. Y condiciona los precios», añadió el secretario general de Coag, que lamentó «la estrategia de venta a pérdidas con la que se sacrifica el mercado nacional y, como somos la despensa del mundo, con 800.000 o 900.000 toneladas que se exportan se saca mucho dinero».

En este sentido, desde BBVA Javier Claudio, responsable agrario de la entidad, y José María Hernández, encargado del área de Jaén y Córdoba, pusieron sobre la mesa el apoyo que ofrecen desde el banco a agricultores y empresarios. La entidad, que opera en multitud de países, pone su músculo a disposición de las almazaras para la comercialización en el exterior. Además, cuenta con 170.000 préstamos preconcedidos sin ningún tipo de papel ni trámite. Más de 30.000 millones de euros en línea.

También disponen de una app móvil premiada por segundo año como la mejor del mundo. «Permite ver cuentas de otros bancos y da más operatividad haciéndose cargo de las explotaciones. Cada vez hacemos más productos para facilitar la vida al agricultor. Ahora con el tema de los drones o en la financiación de maquinaria. Tenemos presencia en multitud de cooperativas agrarias. Gracias a la apuesta por el sector agro hemos sufrido menos la crisis que otras entidades», afirmaron.

Ante el eterno debate sobre si salir fuera con aceite ya embotellado, más caro, o a granel también tiene sus aristas. «Trasladar a granel tiene un precio y en botella otro», admitió Gallego, que acaba de crear una marca, 'Eminente', que se comercializa en Mercadona. Un ejemplo para otras cooperativas. «Quien vende al final es la marca», concordaron todos.

No solo para comer

Otro de los caminos para hacer competitivo y rentable el mar de olivos es el aprovechamiento del 80% del fruto que no es aceite. Ahí, en parte, choca con las deficiencias de la provincia. «Tenemos un proyecto de creación de energía de 100 millones de euros de una empresa privada, sin subvenciones, y no podemos hacerlo porque no tenemos línea de evacuación energética y no se puede desarrollar. Eso pasa en Jaén en el siglo XXI», puso como ejemplo Gallego.

«Tenemos un desierto, piensa en el tren y en las carreteras. Eso enlaza con el regadío. La mayoría de lo que se dice que se riega del Guadalquivir no se están usando. Muchas de esta cosas se solucionan con sensatez política», subrayó Ávila.

«No es solo lo alimentario, también hay otros caminos como el cosmético por ejemplo, y otros. Cuando enseñamos las esferificaciones los chinos las rompían como si fuera cosmético, nos dimos cuenta del potencial y ha sido un éxito», indicó Molinero. «En el alperujo hay una sustancia que solo se encuentra en la aleta de tiburón y en el aceite de oliva y eso en mercado de oliva es la bomba. Antes de quemarlo hay que ver qué hay, cómo obtenerlo y comercializarlo», aseveró Francisco Plaza, responsable de la delegación de GEA en Úbeda y comarca. Algo que ya se está haciendo en varias cooperativas de la provincia, pero todavía no se ha logrado que el proceso de extracción sea lo suficientemente rápido y económico para hacerlo rentable.

Otro asunto pendiente es el del relevo generacional en el campo jienense, «la incorporación de los jóvenes agricultores» para los que faltan ayudas, según destacó Ávila. «Los presidentes de las cooperativas, casi una tercera parte, son jubilados. Yo tengo el olivar de mi bisabuelo y a ver cómo dices quítalo y pon un súper intensivo. Jaén va a subsistir por los precios de los últimos años aceptables y por la variedad. Pero cuando el precio está bajo, cuidado. Se suelen arrendar y se abandonan un poco. Y cuando está alto nadie se plantea quitar un solo olivo ¿Cuándo va a llegar la modernización entonces?», se preguntó Emilio Menéndez, empresario e ingeniero técnico agrícola y socio de GEAPRO.

«Falta profesionalización en el sector pero es que mucha gente lo tiene como un complemento a su renta y eso ha evitado una despoblación más acusada en los pueblos como ha pasado en Soria y otras provincias», recalcó Ávila. «Si alguien quiere modernizar su plantación lo criticamos. Hay gente que lo ha hecho en terrenos buenos y mirando cuánto cogía no por hectárea sino por olivo y cuánto ahora, y cuánto le cuesta cogerlo, le va muy bien. En 3-4 años ya está produciendo», señaló Gallego.

«El romanticismo que hay en el olivar no le hace ningún bien. Es una losa. Son empresas puras y duras. Eso que hace que el padre con 80 años sea incapaz de arrancar un olivo, su hijo sí es capaz. Si viéramos la rentabilidad de algunos estarían totalmente abandonados», consideró Molinero. Lendínez y Antonio Mozas, socios en GEAPRO, apostaron por esta hoja de ruta. «Tenemos que quedarnos con lo que sea un Fórmula 1. Los costes van a más y la gente tendrá que caer. La maquinaria viene a cambiar eso. El que viva de esto tendrá que cambiar el olivar», sentenciaron.

Las ayudas de la PAC

La posible declaración como Patrimonio de la Humanidad de los Paisajes del olivar, pese a ello, se ve como positiva, siempre que no haya limitación. «Se le puede sacar mucho partido. Mira la revolución que ha supuesto en Úbeda y Baeza», explican.

Otro gran caballo de batalla es las ayudas de la futura Política Agraria Común (PAC). Y lo tienen claro, una vez se sepa lo que le corresponde a España, «de aquí no sale un duro. No es lo mismo el norte donde con un tractor llevas 300 hectáreas que nuestro olivar. No podemos repartir», apostilló Ávila. «Esas ayudas permiten mantener un nivel de renta mínimo. Sin ellas no es que se abandonaran las plantaciones, se abandonarían las poblaciones», consideró Gallego.

Mirando a Europa consideran imprescindible «una extensión de norma» que debe abanderar España. Si se espera a un consenso con el resto de países no lo van a hacer porque tienen el precio más alto». Y no se iría contra la competencia. Ahí un informe del Ministerio de hace pocos ejercicios que registraba que cuando en origen se pagó a 4,11 le costó 4,75 euros al consumidor, mientras que por 1,79 en origen en tienda llegó a 3,52 (un 35% más por un 130%).

«Hay que recuperar el centro de investigación de Jaén que era referente y ahora se dedica a formación y no a investigar o no llega al sector», concluyó Ávila. Ideas para que el olivar siga teniendo un gran futuro.