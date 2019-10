Reunión por la seguridad en la feria con el botellón como protagonista Se trabajará para evitar que se haga botellón en otras zonas de la ciudad. / IDEAL Preocupa en la administración que los grupos de personas bebiendo en la calle se dispersen a otros puntos cercanos al recinto ferial JESÚS MUDARRA Jaén Miércoles, 9 octubre 2019, 16:44

Esta mañana se han reunido en el Ayuntamiento de Jaén las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en la Feria de San Lucas que comenzará este próximo sábado. En este encuentro han estado presentes el alcalde Julio Millán, la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Castro, y el de Cultura, José Manuel Higueras.

Tras la reunión, han desvelado que no serán muchas las diferencias existentes con respecto a años anteriores aunque todos ellos han mostrado preocupación por cómo se controlará el que la gente no beba en la calle ahora que no habrá zona acotada para el botellón.

«La principal novedad en cuanto a seguridad tiene que ver con que ya no va a haber zona de botellón, por eso va a haber un refuerzo especial en las zonas de vigilancia. La Policía Local y Protección Civil estarán apoyados en momentos de más afluencia de público, como el pregón, la cabalgata o los conciertos, por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Habrá unos 100 efectivos diarios entre ambos cuerpos, tanto uniformados como de paisano, que estarán en el interior de la feria y también en sus alrededores», ha aclarado la subdelegada, quien ha dicho también que no se desatenderá durante estos días festivos las necesidades de seguridad del resto de la ciudad. Un total de alrededor de 200 agentes entre todos los cuerpos de seguridad trabajarán a diario durante la feria.

Por su parte Miguel Castro ha narrado que el plan de actuación está ya acordado: «Hemos diseñado todo el protocolo de seguridad. El principal problema es el del botellón, porque va a ser difícil de controlar, pero vamos a hacer un dispositivo especial. Los bomberos también van a hacer una revisión íntegra de las casetas que nunca se había hecho y otra serie de medidas que van a hacer que esta Feria de San Lucas sea segura». Ha desvelado también el concejal que serán entre 30 y 40 los policías locales que estén de servicio en los días ordinarios mientras que en aquellos de máxima afluencia el número podría alzarse hasta los 70. Además este será también el primer año en el que Protección Civil esté presente en la plaza de toros durante las celebraciones taurinas que tendrán lugar durante la feria.

Desde el área de Cultura se ha participado en la reunión también para garantizar la seguridad en los eventos, sobre todo musicales, que ocurrirán con motivo de la feria. «Por suerte, las actuaciones programadas están teniendo mucho éxito de taquilla y estamos hablando de un mínimo de 2.000 personas por evento, por lo que hay que mirar por la seguridad. Además se habilitará una amplia zona de seguridad en la que estarán todos los cuerpos de seguridad para atender cualquier tipo de actuación. Queremos una feria divertida y que a la vez sea segura, menos ruidos, más ordenada y más limpia. Queremos que esta feria que hemos llamado de transición ponga las bases para que en próximos años acabe convirtiéndose en una feria referente a nivel andaluz», ha informado el concejal José Manuel Higueras.

El edil ha asegurado que habrá también una atención especial a las agresiones sexuales con la campaña 'Solo sí es sí' y con puntos morados especiales en las casetas en los que las mujeres puedan refugiarse en caso de ser agredidas.

Ante las críticas que el Partido Popular ha hecho acerca de que no se vayan a cerrar las calles del barrio de San Ildefonso, por lo que los bares no podrán montar mesas en la calzada, el concejal de Cultura ha sido claro: «Desde el Partidos Popular se habían dedicado en estos últimos años a boicotear el recinto ferial, haciendo una especie de feria B en calles cortadas de la ciudad. Hay que tener en cuenta que si esta feria recibe ingresos es a través de los feriantes y los caseteros y si no hay caseteros no hay feriantes y si no hay feriantes no hay feria. El camino que estábamos llevando era el de quedarnos sin Feria de San Lucas y convertirlo en una gran actividad que se puede celebrar cualquier fin de semana. Nosotros pretendemos hacer que el ferial se llene de gente y fortalecer esta feria al igual que haremos con la de la Virgen de la Capilla».