CCOO y UGT piden más prevención para reducir la siniestralidad laboral en Jaén La Junta señala que los accidentes mortales se han reducido un 50% en lo que va de año

En 15 días han perdido la vida tres trabajadores en la provincia de Jaén. Un terrible dato que se ha abordado en la reunión mantenida este martes entre la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, la secretaria general de CCOO Jaén, Silvia de la Torre García y el secretario general de UGT Jaén, Manuel Salazar Vela.

El objetivo de la reunión era tratar de encontrar fórmulas para reducir el peligro para los empleados en sus puestos de trabajo. De esta forma, Silvia de la Torre ha trasladado la necesidad de que se tomen más en serio la prevención de riesgos, «que está fallando, y esta es una cuestión muy delicada, ya que se trata de perder vidas».

«Cualquier cifra distinta a 0 es inasumible. La prevención falla porque se queda metida en un cajón, por lo que es esencial huir de la prevención de papel para convertirla en una prevención real», ha manifestado la secretaria general.

Por su parte, Manuel Salazar ha resaltado la preocupación de ambas organizaciones sindicales por este repunte de accidentes laborales mortales y ha incidido en la reivindicación de la convocatoria extraordinaria de la Comisión Provincial de Riesgos Laborales, algo que la delegada de Empleo se ha comprometido a hacer en las próximas dos semanas.

Junto a ello, el secretario general de UGT Jaén ha reclamado la necesidad de una mayor comunicación con los sindicatos cuando se produce un accidente laboral grave o mortal, ya que en muchas ocasiones, «la información la conocen por medio de los medios de comunicación, algo inadmisible, ya que son actores principales», ha aseverado Salazar.

Las organizaciones sindicales también han incidido en que la falta de medios y recursos propios de la inspección de trabajo, «la falta de compromiso» real de la administración de la Junta de Andalucía con la prevención, y los obstáculos al trabajo de los sindicatos, son factores clave para que no disminuyan los datos de siniestralidad laboral.

Por último, ambos sindicatos han reivindicado la figura del delegado sectorial, puesto que llevan poniendo en valor años y que permite a las empresas en las que no hay representación sindical, contar con esta figura de apoyo y asesoramiento en prevención de riesgos laborales.

Por su parte, la delegada territorial ha subrayado «la disponibilidad constante y continua de la Junta de Andalucía para sumar fuerzas», para mantener una unión que considera «vital para combatir esta lacra social entre todos, para avanzar hacia una siniestralidad cero en la provincia».

Ana Mata ha destacado que se está registrando una mejora en los datos en 2025. Así, de enero a julio de este año, comparado con el mismo periodo de 2024, se han reducido los siniestros con baja laboral en el ámbito provincial un 5,62%, y ha destacado que los mortales se han reducido un 51,7%.