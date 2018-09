El retraso de la nómina de Somuvisa se debe a un embargo, en vías de solución

El impago de la nómina de agosto a los trabajadores de la Sociedad Municipal de Vivienda (Somuvisa) no obedece a problemas financieros del Ayuntamiento. Al menos no directamente, sino a un embargo de las cuentas de dicha sociedad en relación a la compraventa de una nave, según informó ayer el vicepresidente de Somuvisa, el concejal no adscrito Iván Martínez, quien añadió que la Concejalía de Hacienda está en vías de resolverlo.

La posible solución consistirá en que el embargo no sea de las cuentas corrientes de Somuvisa sino sobre sus bienes. El Ayuntamiento afirma tener el dinero listo para abonar la nómina del mes de agosto y las siguientes y espera solucionar el escollo y que los empleados cobren cuanto antes.

CSIF denunció anteayer el retraso y dijo que no era la primera vez. «Han pasado veinte días y los nueve trabajadores no han percibido su salario, es inaceptable», indicó el sindicato, que reclamó «una solución estructural que garantice el pago del salario todos los meses».