El retraso en las licencias municipales afecta ya a la colocación de ascensores Representantes socialistas y vecinos sin ascensor afectados. / IDEAL El PSOE se reúne con vecinos y los arquitectos hablan de un problema de gestión y piden mantener las medidas de agilización emprendidas en agosto J. M. L. JAÉN Martes, 2 octubre 2018, 01:05

Del macrourbanismo del PGOU al microurbanismo vecinal. Los socialistas jienenses hablaron ayer de «la angustia» en la que viven los propietarios de viviendas de seis comunidades de vecinos de la capital, con los que se reunieron ayer, que esperan desde hace cinco meses la licencia de obras del Ayuntamiento para poder instalar ascensores en sus bloques con cargo a una subvención de la Junta de Andalucía.

Según informaron, la Consejería de Fomento les ha concedido una moratoria de dos meses para ejecutar estas obras, que deberían haberse hecho en agosto. Moratoria que termina en breve, el día 12 de octubre, aún no tienen la licencia. «Nos ha quitado el sueño», indicaron.

Las ayudas, con cargo al Programa para el Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, sufragan hasta el 50% del coste para eliminar barreras o instalar ascensores en los edificios antiguos. En total, 500.000 euros de inversión de la que se han beneficiado estas comunidades.

Uno de los afectados, Gregorio Hermoso, habló de una situación «límite», que están pagando los préstamos bancarios solicitados «sin haber empezado las obras» y que los presupuestos de las empresas «ya han caducado». «Además de que nuestras viviendas pierden valor, hay personas que se han ido con tal de no vivir enclaustradas», y que otras con discapacidad están «postradas en cama, gente convaleciente de fracturas de cadera que bajan con mucha dificultad a la calle para ir al hospital, mucha gente mayor y familias jóvenes con bebés que necesitan carritos para desplazarse».

El secretario general socialista, Julio Millán, habló de situación «angustiosa». «No es normal - dijo - que estas ayudas que tienen un fin social peligren porque no se tramite a tiempo una licencia de obra, cuando este mismo permiso en municipios como Úbeda o Andújar apenas han tardado uno o dos meses en resolverse y aquí llevan cinco esperando».

Y añadió que otros 72 propietarios acogidos a las ayudas a la Edificación Sostenible, con más de un millón de euros de inversión con la que otras tantas familias mejorarán aislamientos y sistemas de calefacción en sus domicilios, siguen también esperando licencia. «Este es un clamor general, de particulares, de empresarios que ven cómo no pueden ejecutar obras y dar trabajo porque no hay permisos y de las administraciones esas de las que tanto se queja el PP que no invierten en Jaén».

El sector de la construcción

En abril pasado, los representantes de los arquitectos, aparejadores y constructores de Jaén unieron fuerzas para denunciar la «parálisis» municipal, la «inseguridad» creada por la primera sentencia anulando el PGOU y el retraso en la concesión de licencias. Ayer, el decano de los arquitectos, Pedro Cámara, indicó que el Ayuntamiento tiene «unos técnicos magníficos» pero que hay un problema de «gestión». Pidió al Ayuntamiento pragmatismo y agilización y reconoció que las medidas que adoptó en agosto «han surtido efecto» y que deben de seguir.