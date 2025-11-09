Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia junto al Santo Rostro. Tomás Díaz

Los responsables andaluces de agrupaciones y consejos de cofradías se reúnen en Jaén

Participan en unas jornadas de trabajo dedicadas a los derechos de imagen y propiedad intelectual de las publicaciones cofrades

C. C.

Jaén

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:44

La ciudad de Jaén ha acogido del 7 al 9 de noviembre el encuentro bianual de los máximos responsables de los organismos cofrades de Andalucía. ... En esta ocasión la jornada de trabajo ha estado centrada en los derechos de imagen y propiedad intelectual de las publicaciones cofrades, tales como revistas, anuarios, boletines, guías de itinerarios, actos o cultos y demás trabajos editados por las Agrupaciones y Consejos de Hermandades o por las propias cofradías de manera particular. Para ello, se contó con la intervención de Sergio Ramírez Pareja, notario del Obispado de Jaén y responsable del Departamento de Protección de Datos y la Oficina de Cumplimiento Normativo de la Diócesis de Jaén.

