Los responsables andaluces de agrupaciones y consejos de cofradías se reúnen en Jaén

La ciudad de Jaén ha acogido del 7 al 9 de noviembre el encuentro bianual de los máximos responsables de los organismos cofrades de Andalucía. ... En esta ocasión la jornada de trabajo ha estado centrada en los derechos de imagen y propiedad intelectual de las publicaciones cofrades, tales como revistas, anuarios, boletines, guías de itinerarios, actos o cultos y demás trabajos editados por las Agrupaciones y Consejos de Hermandades o por las propias cofradías de manera particular. Para ello, se contó con la intervención de Sergio Ramírez Pareja, notario del Obispado de Jaén y responsable del Departamento de Protección de Datos y la Oficina de Cumplimiento Normativo de la Diócesis de Jaén.

Una vez escuchado al ponente, los presidentes expusieron las diferentes maneras en que cada Consejo, Federación o Agrupación gestiona sus publicaciones, incidiendo especialmente en la edición de los carteles oficiales y de las guías de horarios e itinerarios. También fue asunto de debate las diferentes maneras en las que se ofrece la señal de televisión durante el recorrido oficial en Semana Santa. En definitiva, una jornada de trabajo productiva en la que, una vez más, se procura la unificación de criterios y la transmisión de conocimientos de cara a realizar una correcta actuación en el caso de posibles plagios en el ámbito de las publicaciones cofrades.

Los presidentes también han tenido ocasión en estas jornadas de ser recibidos por el obispo de la Diócesis, Sebastián Chico Martínez, y el alcalde de Jaén, Julio Millán Muñoz.

Patrimonio

Este encuentro ha servido igualmente para que los máximos responsables de las instituciones cofrades de Andalucía hayan conocido parte del patrimonio cultural y religioso de la ciudad de Jaén, habiendo realizado visitas a la Santa Capilla de San Andrés, el Santuario Diocesano y Camarín de Nuestro Padre Jesús, los Baños Árabes o la Basílica Menor de San Ildefonso, sede canónica de la patrona de Jaén, la Virgen de la Capilla.

Como no podía ser de otra manera, la clausura del encuentro ha tenido lugar en la Catedral de Jaén con una eucaristía presidida por el obispo de Jaén. Previamente los presidentes pudieron contemplar y venerar el Santo Rostro.