'Resonancias Íberas' acerca la arqueología a los jienenses con música y teatro El objetivo es que el público conozca los yacimientos que forman parte del Viaje al Tiempo de los Íberos a través de propuestas culturales

Música, teatro, arqueología e historia se fusionan en el programa 'Resonancias Íberas' que organiza la Diputación de Jaén, una propuesta cultural y turística que se desarrollará del 12 de septiembre al 11 de octubre, con ocho experiencias en enclaves del Viaje al Tiempo de los Íberos.

Habrá conciertos de pequeño formato y recreaciones del equinoccio de otoño con entrada gratuita previa inscripción, según ha explicado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta nueva edición, junto a la responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia, Ana González, y a la directora de Teatro La Paca, Carmen Gámez.

El 'oppidum' de Puente Tablas en Jaén, el Centro de Visitantes Íbero de Castellar, el Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya en Peal de Becerro, el Centro de Interpretación Íbero de Giribaile en Vilches, el Centro de Interpretación Iliturgi en Mengíbar, la Muralla Ciclópea de Ibros y la Necrópolis de Cerrillo Blanco en Porcuna serán los singulares escenarios de estas actividades.

Lozano ha explicado que Resonancias Íberas --que cuenta con financiación autonómica a través del convenio de la Diputación con Turismo Andaluz-- tiene como objetivo acercar al público a los yacimientos que forman parte del Viaje al Tiempo de los Íberos a través de propuestas culturales.

«Es un proyecto ilusionante, fresco, novedoso, dinámico, que presenta de una manera diferente los acontecimientos históricos que se desarrollaron en nuestra provincia a través de la cultura íbera, que es una cultura identitaria no sólo de la provincia de Jaén, sino de nuestro país», ha comentado.

El diputado ha añadido que «esa cultura enraíza perfectamente con una forma de conocer en profundidad el enorme legado que los íberos dejaron aquí, con ocho enclaves magníficos, yacimientos arqueológicos y centros de interpretación» que «han hecho el deleite de los visitantes».

Esta edición presenta novedades en el diseño de las visitas guiadas previas a los conciertos y en la acogida a los visitantes para invitarles a disfrutar de una experiencia inmersiva a través de un personaje íbero que les introducirá en la época y en los valores de la civilización íbera.

«Este programa se va a desarrollar con ocho conciertos en pequeño formato y tres actuaciones de representación teatral en Puente Tablas con motivo del equinoccio de otoño», ha explicado Lozano. Ha precisado que en este año no habrá actuaciones en Cástulo como consecuencia de las obras que la Junta de Andalucía va a acometer en este yacimiento.

Finalmente, ha recalcado el compromiso de la Diputación por generar propuestas que contribuyan a «desestacionalizar la oferta turística, aumentar las pernoctaciones y mejorar las cifras turísticas». «Con una inversión pública en este programa que venimos desarrollando desde 2019 para empujar al sector empresarial en un mes de septiembre que se prevé bueno para el turismo en nuestra provincia», ha declarado.

Por su parte, la responsable del IAJ ha valorado el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior a Resonancias Íberas con el objetivo de continuar consolidando el posicionamiento del territorio jiennense como destino turístico de interés.

Al hilo, ha apuntado que «une música, teatro y arqueología en entornos distinguidos de la provincia jienense con el mundo íbero como telón de fondo». «Ayudará a disfrutar de nuestra historia, a sumergirnos en cada uno de los escenarios y a conocer la identidad de la provincia como la tierra íbera por antonomasia», ha dicho.

González también ha recordado que esta iniciativa se incluye en el convenio de colaboración Turismo Andaluz y la Diputación de Jaén para la promoción de la provincia. Un convenio «en el que la Junta aporta cerca del 60% del total (175.000 euros)» y que contempla otras actuaciones en países como Francia, Países Bajos y Portugal, además del 'Paseo a la luz de las velas' en enclaves fortificados de la provincia.

Propuesta variada

Respecto a la oferta musical de Resonancias Íberas, se presenta una propuesta variada en la que se profundiza por un lado en la música histórica, el folk y las músicas del mundo, pero también con artistas nacionales de referencia en la música actual y nuevas alternativas de flamenco, jazz o música melódica.

La primera actuación será el 12 de septiembre en el 'oppidum' de Puente Tablas, a cargo del dúo Emilio Villalba y Sara Marina, que propone un viaje por los sonidos que poblaron el Mediterráneo andalusí y medieval. Al día siguiente, el Centro de Visitantes Íbero y Colegiata de Santiago en Castellar acogerá un concierto íntimo de Pancho Varona, figura del pop nacional.

El 19 de septiembre, en el Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Peal de Becerro actuará Ana Crismán, una figura única a nivel mundial con el arpa que ha revolucionado el flamenco instrumental contemporáneo. Y el día 20, Minha Lua ofrecerá un concierto en el Centro de Interpretación Íbero de Giribaile, de Vilches, en el que rendirá homenaje a las grandes mujeres del folklore latinoamericano.

El Centro de Interpretación Iliturgi y Casa Palacio de Mengíbar será escenario el 27 de septiembre de la actuación de Betula Alma con su música celta fusionada con reggae, indie y rock. De su lado, la Muralla Ciclópea de Ibros acogerá el día 28 el folk castellano contemporáneo del dúo formado por Blanca Altable y Chuchi.

El 4 de octubre, la Necrópolis de Cerrillo Blanco de Porcuna será el enclave del espectáculo que ofrecerá Siete Más Uno, un grupo vocal a capella que combina humor, ritmo y precisión. El 11 de ese mes, la programación finalizará en la Cámara Sepulcral de Toya, en Peal de Becerro con Ángela Cervantes.

Y teatro

Este ciclo de experiencias en torno al patrimonio Íbero en la provincia de Jaén también incluye recreaciones teatralizadas para poder contemplar el fenómeno de la llegada del equinoccio de otoño en la Puerta del Sol del 'oppidum' de Puente Tablas, en la capital.

Los días 10, 21 y 22 de septiembre, a las 7:30 horas horas, Teatro La Paca recreará al amanecer una antigua ceremonia íbera inspirada en rituales íberos con música antigua en directo. El público recorrerá el santuario acompañando el paso de la luz por la Puerta del Sol.

Para la asistencia a estos eventos de carácter gratuito es necesaria inscripción previa en la web https://www.jaenparaisointerior.es/iberos/actividades. Podrán realizarse desde 15 días antes de la fecha de cada actividad. Además, según el tipo de actividad, se ofrecerá un servicio de autobuses gratuitos desde Jaén, Linares, Úbeda o Andújar.