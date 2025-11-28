Rescatan de madrugada a dos senderistas Erasmus atrapadas en Jabalcuz

Dos jóvenes han sido rescatadas en la madrugada de este viernes en Jaén en una zona de difícil acceso, una repisa en una pared de ... unos 15 metros, en el área de escalada de Reguchillo.

Varios efectivos de los Bomberos han participado en la actuación después de que fueran movilizados por la Guardia Civil, que las había localizado previamente, en torno a la una de la madrugada, según ha informado el Ayuntamiento.

Las chicas habían salido por la mañana a hacer senderismo y habían llegado a la referida repisa, en el entorno de Jabalcuz. La dificultad del acceso ha requerido «una actuación muy complicada que se ha alargado hasta las seis de la mañana mediante un sistema de evacuación con cuerdas de escalada».

Las dos jóvenes, estudiantes el programa Erasmus de nacionalidad italiana, presentaban síntomas de hipotermia. Finalmente, tras la atención de los Bomberos, «no han requerido atención sanitaria tras su rescate y han podido abandonar el lugar en su propio vehículo».