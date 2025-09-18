Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rescatan a un hombre de un pozo de 12 metros de profundidad en Arjonilla

El aviso de un testigo sobre las 1:30 horas alertaba de la presencia de una persona atrapada en un pozo con agua

E. L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:21

Un hombre de 59 años de edad ha sido evacuado al hospital tras resultar herido al caer al interior de un pozo en una finca de la localidad jienense de Arjonilla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso de un testigo sobre las 1:30 horas alertaba de la presencia de una persona atrapada en un pozo con agua en los terrenos de una finca ubicada en el Camino Lopera.

El hombre, de 59 años, ha sido rescatado del interior del pozo, de 12 metros de profundidad, por efectivos de Bomberos de Andújar, junto con Guardia Civil y la asistencia de Policía Local.

Posteriormente ha sido evacuado por un equipo del Centro de Emergencias Sanitarias 061 al hospital Alto Guadalquivir con una posible fractura.

Según la Guardia Civil, se trata de un varón al que buscaban desde horas antes tras recibir un aviso por desaparición en Arjonilla.

