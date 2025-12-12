Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Intervención de los agentes en la explotación clandestina.

Intervención de los agentes en la explotación clandestina. GC

Rescatan de una explotación ilegal de Málaga 250 perdices capturadas en Jaén

La Guardia Civil desarticula una explotación clandestina e investiga a tres personas por estos hechos

E. López

Jaén

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:48

La Guardia Civil ha desarticulado una explotación clandestina dedicada a la captura ilegal de perdiz roja. En el transcurso de la operación Meriñaque, se han ... intervenido en Málaga 250 perdices rojas que habían sido capturadas ilegalmente en Jaén. Por estos hechos hay tres personas, vecinos de Málaga, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna.

