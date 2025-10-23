Repulsa a la agresión «intolerable» a una sanitaria de Urgencias del hospital de Linares Fue el 20 de octubre cuando sufrió una agresión física y verbal por parte de los acompañantes de un paciente

E. López de la Peña Jueves, 23 de octubre 2025

Médicos, enfermeras y más profesionales sanitarios se han sumado esta mañana en Linares, a las puertas del Hospital Universitario San Agustín, a la concentración convocada para mostrar su apoyo y solidaridad a la técnica de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de las Urgencias que fue agredida física y verbalmente el pasado 20 de octubre.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, señala que «este tipo de actitudes son intolerables y carecen de cualquier justificación, por lo que no deben tener cabida en nuestra sociedad y mucho menos en un centro sanitario». Igualmente, ha subrayado «el apoyo unánime y la solidaridad del conjunto de profesionales a la trabajadora agredida».

Igualmente, ha manifestado que, «precisamente, en este centro se han realizado recientemente acciones formativas y talleres con el Interlocutor Policial Sanitario de Jaén de la Policía Nacional para preparar a los sanitarios y no sanitarios frente a este tipo de situaciones, dentro del Plan de Prevención y Atención Frente a Agresiones, que se pone en marcha en nuestros centros para saber cómo actuar en este tipo de casos», ha enfatizado González.

Creación de un grupo para mejorar el sistema El director gerente del Área Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, se reunió en el día de ayer con todos los sindicatos pertenecientes a la Junta de Personal para escuchar sus aportaciones en el ámbito de la seguridad, donde ya existen medidas implantadas y se ofrece apoyo institucional permanente a los profesionales cuando ocurren estos desafortunados acontecimientos. En este encuentro se ha acordado la creación de un grupo de trabajo formado por personal del hospital -incluyendo miembros de la Dirección-, así como por representación sindical, que comenzará a trabajar a partir de la semana que viene, donde se revisarán específicamente circuitos internos relacionados con la seguridad de los profesionales, ahondando en posibles mejoras que reforzarán las medidas existentes. Tanto la Dirección como los miembros de la Junta de Personal pretenden con esta unión de fuerzas luchar juntos por crear un ambiente seguro para los profesionales.

Desde el momento en que se produjo la agresión, el centro ha puesto a disposición de la profesional afectada «todo el apoyo necesario», incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

Gritos y amenazas

El suceso se produjo en la tarde del pasado lunes, 20 de octubre, cuando varios acompañantes de un paciente entraron en una de las salas del servicio de Urgencias, profiriendo gritos y amenazas sobre la atención recibida a su familiar y respondiendo de forma agresiva a la recomendación de un acompañante por paciente.

Fue entonces cuando una de las acompañantes agarra a la trabajadora y la empuja, estando presentes los vigilantes de seguridad y, posteriormente, personándose la Policía Nacional.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad.