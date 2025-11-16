Renovación de espacios y adecuación del acceso al comedor en el colegio Almadén

Nuevas mejoras en los colegios, ahora el Almadén. El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y la concejala de Educación, Eva Funes, acompañados por personal ... técnico del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria del contrato municipal de conservación de los colegios públicos de la ciudad, han visitado el colegio de Educación Primaria Almadén para supervisar los trabajos de mejora que el consistorio acomete en el centro educativo.

En este centro se habían previsto tres intervenciones principales: la mejora de los baños que dan a la pista, tanto de niños como de niñas, la pintura de la pista infantil con el objetivo de evitar deslizamientos y caídas, y una actuación muy importante como es la adecuación de la entrada al comedor escolar.

«Algunas de las obras ya se han iniciado, como las de mejora de los baños, y otras como esta última para adecuar el acceso al comedor deberán acometerse durante el periodo de Navidad cuando no haya presencia de alumnado ni de profesorado, ya que se así lo requiere la intervención, de manera que a primeros de 2026 la comunidad educativa podrá disfrutar del centro con todas las reformas terminadas», resume Funes.

Seguimiento

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano ha señalado que que esta visita forma parte de la labor de seguimiento que el Ayuntamiento realiza en todos los centros educativos de la ciudad y ha servido «para comprobar tanto la marcha de los trabajos que se ejecutan actualmente como las últimas actuaciones realizadas desde Mantenimiento Urbano, como reparaciones de aseos, trabajos de pintura, arreglo de puertas y ventanas, y para recoger otras mejoras que son necesarias».

«El Ayuntamiento de Jaén realiza un mantenimiento diario y continuo de los colegios públicos de la capital con trabajos de pintura, carpintería, fontanería, cristalería y otras reparaciones con el objetivo de que la actividad lectiva se desarrolle en las mejores condiciones posibles», añade Padorno.

En el presente curso, el Ayuntamiento invertirá «casi un millón de euros en la mejora de sus infraestructuras».