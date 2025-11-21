Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Banda Municipal de Jaén ha interpretado el himno gitano 'Gelem-Gelem'. Ideal

Reivindicación y orgullo de pertenencia en el acto por los 600 años del pueblo gitano en Jaén

La Banda Municipal interpreta el himno 'Gelem-Gelem' en la lonja del Palacio Provincial y el historiador Manuel Martínez da una conferencia

A. Cubillo

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

La lonja del Palacio Provincial ha acogido este viernes el acto central conmemorativo por el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la ... península ibérica, que ha contado con la asistencia de representantes del colectivo Sinando Kali y la Fundación Secretariado Gitano, así como del Ayuntamiento de Jaén, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

