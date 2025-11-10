Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Red Sísmica Nacional

Registrados 39 terremotos en un día en Santo Tomé y Peal de Becerro

También se localizaron, en menor medida, en la zona de Torreperogil, a largo del pasado domingo con magnitudes de entre 1,5 y 3

Manuela Millán

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

La tierra se mueve, aunque sin efectos peligrosos. Los términos municipales de Santo Tomé y Peal de Becerro, y en menor medida, Torreperogil, registraron ayer ... una «serie sísmica» con 39 terremotos. Han tenido magnitudes de entre 1,5 y 3 y apenas uno ha sido sentido levemente. «Es una actividad sísmica un poco anómala a lo que es lo más corriente, lo cual no significa que sea extraña. Es decir, que ocurran terremotos, estando en la zona bética, es algo que es común y perfectamente explicable por la tectónica y la dinámica geológica que hay en la zona», han indicado este lunes a E. P. desde la Red Sísmica Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crecen las voces y los argumentos en contra de la planta de biogás en la zona
  2. 2

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  3. 3 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  4. 4 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  5. 5

    Manny permite al Linares asaltar La Victoria
  6. 6

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública
  7. 7 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  8. 8 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional
  9. 9 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional
  10. 10 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Registrados 39 terremotos en un día en Santo Tomé y Peal de Becerro

Registrados 39 terremotos en un día en Santo Tomé y Peal de Becerro