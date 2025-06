Refugios en la capital donde esconderse de las altas temperaturas

Estos días salir de casa se convierte en una actividad de riesgo. Apenas hay alivio a primera hora de la mañana, pues los termómetros suben ... como la espuma y enseguida se alcanzan las máximas del día. La primera ola de calor de este verano ya ha hecho acto de presencia y los jienenses ven cómo suben los números hasta los 40 grados, sabiendo que lo peor del verano está aún por llegar, pues casi ni ha empezado. Tocan días duros, y días en los que hay que salir, trabajar y continuar, por lo que es vital encontrar lugares donde guarecerse, especialmente en las horas más intensas del día.

¿Qué ocurre con los que arreglan los jardines, los repartidores de Correos u otras empresas de transporte, o los responsables de los parquímetros o zona azul? Aunque muchos cuentan con su jornada de verano y para las 15:00 horas han terminado, también tienen que estar bajo el intenso sol en horas intempestivas, y en una sociedad en la que se debe rendir continuamente, el darse una pausa no está bien bien. No obstante, el calor aprieta y hay sitios específicos donde parar, tomar el aire, un poco de agua y seguir con la tarea, todo sea por no desfallecer y protegernos. Es lo que se ofrece en la sede de Comisiones Obreras de la capital jienense, un refugio climático para trabajadores «o quien lo necesite».

Las instalaciones del sindicato se ubican en la calle Castilla, en pleno centro de la ciudad, a pocos pasos de los juzgados, la comisaría, edificios de la Junta, la Subdelegación del Gobierno o un centro de salud. Un punto por el que pasan cientos de jienenses a diario y que, en esta época del año, tienen la oportunidad de entrar y recuperar fuerzas. Manuela Barajas, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Jaén, se abre la planta baja, que cuenta con aire acondicionado, un dispensador de agua, asientos y conexiones a internet o enchufes. Un sitio «pensado para trabajadores expuestos a las adversidades de nuestro verano, pero con las puertas abiertas a todos», indica. Basta con preguntar en recepción por el refugio y «cualquiera puede entrar, es una casa abierta».

Barajas recuerda que cómo en una ocasión entró un abogado, llegado de un municipio de Jaén, que necesitaba conectarse a internet y sentarse un rato, o una mujer con un carrito de bebé, que estaba con los papeles del permiso de maternidad y buscaba un lugar donde darle el biberón con tranquilidad.

No obstante, recuerda que «si notan que se sienten desfallecidos –o sin llegar a ese límite– siempre hay lugares donde buscar refugio», apunta, como un centro de salud, una biblioteca o cualquier local, bar o comercio. A veces basta un poco de aire fresco para continuar.

Personas vulnerables

Asimismo, desde el 23 de junio se activó el dispositivo por calor para personas sin hogar. El servicio funcionará hasta el 31 de agosto con un horario de 8:30 a 20:30 atendidos por Cáritas y pernoctación en el Centro de Atención Municipal, con apoyo de Policía Local.

El objetivo en estos casos es dar un sitio donde las personas puedan disponer de un lugar con techo en que huir del calor y obtener otros servicios básicos para conservar la dignidad.