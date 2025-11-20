Refuerzo de la seguridad en los barrios para evitar actitudes incívicas

Ataque a los comportamientos incívicos que se han producido en los últimos meses en la capital. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Policía ... Local y Participación y Atención Ciudadana y en coordinación con la Policía Nacional, ha reforzado la vigilancia en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y prevenir comportamientos incívicos.

La concejala de Policía Local y Participación y Atención Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha mantenido una reunión de coordinación con el subinspector de Barrios de la Policía Local; el delegado de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional; el presidente de la Federación OCO, y representantes vecinales de los barrios del Tomillo y Peñamefécit. Durante el encuentro se han abordado las principales inquietudes trasladadas por los vecinos, así como las medidas orientadas a reforzar la presencia policial y la prevención.

«Estos encuentros son un ejemplo más del compromiso con la seguridad ciudadana, la mejora constante de los servicios públicos y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre administración, fuerzas y cuerpos de seguridad y movimiento vecinal, ya que la colaboración activa con las asociaciones de vecinos es esencial para que nuestros barrios sean más seguros, estén más cohesionados y ofrezcan mayor calidad de vida», ha resumido Angulo.

Refuerzo

El Ayuntamiento ha intensificado la labor de los equipos de vigilancia 'Romeo' de la Policía Local, integrados por agentes de paisano y coordinados con la Policía Nacional, que han obtenido «excelentes resultados» como las recientes detenciones por robos en comercios del centro de la ciudad». «La presencia de agentes de paisano contribuye a una vigilancia más eficaz al permitir la detección discreta de patrones delictivos, la mediación en conflictos vecinales o la obtención de información clave para la intervención policial», señala la concejala.

La Policía Local desarrolla de manera periódica campañas específicas en aquellos barrios donde se detectan conductas incívicas, especialmente relacionadas con el depósito de basura fuera de los lugares habilitados o la falta de recogida de excrementos de mascotas. «Se trata de campañas fundamentales para proteger la salubridad y mejorar la imagen de la ciudad, además de disuadir comportamientos inadecuados mediante el refuerzo de la vigilancia y la aplicación de la normativa y su objetivo es garantizar calles más limpias, entornos vecinales más seguros y favorecer la convivencia responsable», ha apostillado.