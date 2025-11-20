Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de coordinación de seguridad. IDEAL
Refuerzo de la seguridad en los barrios para evitar actitudes incívicas

El Ayuntamiento de la capital ha intensificado la labor de los equipos de vigilancia 'Romeo' de la Policía Local, integrados por agentes de paisano y coordinados con la Policía Nacional

Manuela Millán

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:40

Ataque a los comportamientos incívicos que se han producido en los últimos meses en la capital. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Policía ... Local y Participación y Atención Ciudadana y en coordinación con la Policía Nacional, ha reforzado la vigilancia en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y prevenir comportamientos incívicos.

