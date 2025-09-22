Refuerzo sanitario y de protección para la procesión Magna en Jaén La Junta traslada al Obispiado «la máxima colaboración» para la celebración del evento

La Junta de Andalucía ha trasladado al Obispado de Jaén «la máxima colaboración» con la celebración del Rosario Magno de Jaén, que se celebrará el 4 de octubre en la capital jienense con la participación de 20 imágenes llegadas desde toda la Diócesis de Jaén y que representan los misterios del Santo Rosario.

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, que ha mantenido una reunión en el Obispado con los organizadores de este evento, encabezados por el obispo de Jaén, Sebastián Chico, y junto al provicario general y coordinador de la Magna, José Antonio Sánchez, además de la delegada de Salud y Consumo, Elena González, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.

«Hablamos de una celebración que, por sus dimensiones, necesita de la colaboración de todas las administraciones, especialmente del Gobierno de la Junta», ha subrayado el delegado del Gobierno andaluz en Jaén.

Con una previsión de asistencia de más de 40.000 personas y un impacto económico previsto superior a los tres millones de euros, Jesús Estrella ha destacado que se trata de un «evento de cultura singular que entronca con la fe, con la historia y con la tradición de nuestra provincia, que también genera riqueza, oportunidades y empleo y que pone en valor el importante patrimonio sacro del territorio jienense».

Salud

La colaboración de la Junta de Andalucía en el Rosario Magno, además de contar con una colaboración económica específica desde la Consejería de Cultura y Deporte, también cuenta con un dispositivo específico en materia de Salud para «atender cualquier contingencia asociada a este evento».

Así, se ha organizado un refuerzo específico en la sala de coordinación del 061, además del refuerzo en las Urgencias del Hospital Universitario de Jaén y en los equipos de Urgencias del distrito sanitario, que pasarán de dos a tres equipos.

Desde el punto de vista de la movilidad, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha articulado un plan específico de transporte. Así, se va a reforzar hasta con 135 servicios de los 15 municipios incluidos en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, lo que supone 20 autobuses más que un sábado ordinario.

Por otro lado, la Junta también ha abordado con los operadores que realizan servicios de transporte en autobús desde los municipios de Linares, Bailén y Alcaudete -no incluidos en el Consorcio- para reforzar los mismos. Estrella ha explicado que, en total, «el dispositivo de movilidad puede llegar a mover entre 4.000 y 5.000 personas con motivo del Rosario Magno de Jaén».

Más seguridad

Además de las colaboraciones específicas de Salud y Fomento, la Junta también pone a disposición del Obispado de Jaén a la Unidad de Policía Adscrita, que sumará su labor a la de la Policía Nacional.

Igualmente, el delegado ha aplaudido la apuesta de la RTVA, encargada de llevar las imágenes del Rosario Magno a través de Andalucía TV y Canal Sur. «Ratificamos nuestro compromiso con este dispositivo, comprometemos la colaboración de la Junta con este evento de gran magnitud e importancia para la provincia de Jaén», ha concluido Estrella.