Refuerzo de limpieza tras el paso de la Magna

Manuela Millán Domingo, 5 de octubre 2025, 13:45

Noche intensa para los servicios de limpieza. Tras el paso de las imágenes, las calles del centro de la capital quedaron cubiertas de suciedad dejando una imagen poco responsable de quienes olvidan la existencia de papeleras.

Es por ello que durante varias horas de la noche, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Jaén trabajaron en la limpieza para la recogida de residuos y durante esta semana se hará especial hincapié con maquinaria de limpieza y agua a presión así como la retirada de la cera en los principales recorridos.