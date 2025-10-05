Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Suciedad en Berbabé Soriano tras el paso de la procesión. J. J.
Balance

Refuerzo de limpieza tras el paso de la Magna

Los servicios del Ayuntamiento trabajan durante la noche para recoger la acumulación de basura que se acumuló en las calles de la ciudad

Manuela Millán

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Noche intensa para los servicios de limpieza. Tras el paso de las imágenes, las calles del centro de la capital quedaron cubiertas de suciedad dejando una imagen poco responsable de quienes olvidan la existencia de papeleras.

Es por ello que durante varias horas de la noche, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Jaén trabajaron en la limpieza para la recogida de residuos y durante esta semana se hará especial hincapié con maquinaria de limpieza y agua a presión así como la retirada de la cera en los principales recorridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin incidencias graves en las primeras horas de la Magna
  2. 2 Atropello con varios heridos en la capital
  3. 3 Muere un hombre en motocicleta en la Carretera de Circunvalación de Jaén
  4. 4 Atropello con varios heridos en la capital
  5. 5 «¡Viva Jaén! ¡Viva la tierra del Santo Reino!»
  6. 6 El Barça necesita levantarse en el Pizjuán
  7. 7 Los protagonistas de la Magna 'toman' el centro de Jaén
  8. 8 Parada 'milagrosa' para coger fuerzas entre bares y picnics improvisados en una Magna para el recuerdo
  9. 9

    Carmen, 90 años: «Venimos expresamente a ver al Cristo de Cazorla»
  10. 10

    Las devociones de la provincia tejen en Jaén una «plegaria compartida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Refuerzo de limpieza tras el paso de la Magna

Refuerzo de limpieza tras el paso de la Magna