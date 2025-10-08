Refuerzo de autobuses para facilitar el acceso a la Feria de San Lucas El servicio local conectará a los barrios y zonas como Puente Tablas o Las Infantas, mientras se ampliará el horario de las conexiones con los municipios

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:35

La Feria de San Lucas es un evento que congrega no solo a miles de vecinos de la capital, sino también a numerosos grupos de jienenses procedentes de los municipios cercanos. Es por ello que tanto el Ayuntamiento de Jaén como la Junta de Andalucía trabajan en reforzar el transporte público para mejorar la movilidad de cara a los diez días de fiestas.

En el caso de la capital, el Ayuntamiento llevará a cabo un despliegue especial que permita que haya autobuses urbanos que conecten el ferial con los diferentes barrios de Jaén, de Puente Tablas e incluso de Las Infantas. En los servicios habrá una ampliación de horarios «considerable para que pueda atender toda la demanda que pueda haber», según ha detallado el alcalde, Julio Millán.

Con respecto al Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Jaén, la Junta está articulando un plan especial que propicie un mayor número de servicios con una ampliación de horarios prevista hasta las 4:00 de la madrugada, y que procure la mejor comunicación entre los municipios y el recinto ferial.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, ha recordado que en la pasada Feria de San Lucas se contabilizaron cerca de 7.000 viajes a través del servicio del Consorcio. «Es muy importante garantizar la mejor movilidad, procurando que los jienenses y los visitantes utilicen el transporte público en lugar de los vehículos privados al objeto de minimizar problemas desde el punto de vista de la seguridad vial y también de aparcamientos».