Visita a las instalaciones de 'Puerta del Ángel'. IDEAL
Movimiento vecinal

La reforma de la antigua sede de Puerta del Ángel estará lista a finales de año

El Ayuntamiento ofrece esta nueva instalación a las asociaciones vecinales, como Cauce, que se niega a cambiar de ubicación y salir de La Alcantarilla

Manuela Millán

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Preparando el cambio de algunas asociaciones vecinales. El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la recuperación de varios locales de la antigua sede de Puerta del ... Ángel para dar un espacio digno y accesible a colectivos sociales y vecinales. El concejal de Mantenimiento Urbano y la edil de Seguridad, Javier Padorno y María del Carmen Angulo, han visitado las instalaciones a caballo entre los barrios de San Ildefonso y La Alcantarilla. Permiten alojar a varias entidades, razón por la cual se espera tenerla reformada por completo a finales de año para que varias asociaciones puedan disfrutarlas y establecer sinergias.

