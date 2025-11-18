La reforma de la antigua sede de Puerta del Ángel estará lista a finales de año

Preparando el cambio de algunas asociaciones vecinales. El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la recuperación de varios locales de la antigua sede de Puerta del ... Ángel para dar un espacio digno y accesible a colectivos sociales y vecinales. El concejal de Mantenimiento Urbano y la edil de Seguridad, Javier Padorno y María del Carmen Angulo, han visitado las instalaciones a caballo entre los barrios de San Ildefonso y La Alcantarilla. Permiten alojar a varias entidades, razón por la cual se espera tenerla reformada por completo a finales de año para que varias asociaciones puedan disfrutarlas y establecer sinergias.

Aquí es donde está previsto que se traslade la Asociación Vecinal Cauce, en guerra con el Ayuntamiento de la capital que «se niega» a dejar el barrio de La Alcantarilla y que ha convocado una concentración en la puerta de la actual sede para este domingo.

La disputa estaría en que la sede es privada, por lo que el Ayuntamiento ofrece este nuevo edificio, que sí es municipal y que supondría un ahorro. Sin embargo, los vecinos no quieres dejar el barrio actual y critican «la falta de comunicación del equipo de Gobierno».

Mejoras

Por su parte, Javier Padorno señala que se ha reformado toda la instalación eléctrica y de saneamiento y abastecimiento de agua; se han cambiado por completo los aseos y se han adecuado los ventanales para garantizar el aislamiento con ventanas de tipo climalit. Asimismo, se ha cambiado toda la iluminación, los servicios, como la sede al completo, se han reformado y hecho accesible y el patio se ha adecuado para que puedan realizarse actividades al aire libre. Todo está pintado y acondicionado para recibir a nuevas entidades en un local municipal a coste cero para los colectivos. Del mismo modo, se ha reparado la solería con un piso nuevo, ya que la anterior estaba hueca. El suelo actual tiene una terminación de gres antideslizante.

Además, María del Carmen Angulo sostiene que se trata de un local municipal que «cumple con la accesibilidad, que puede estar atendido por personal municipal y se encuentra en perfectas condiciones». De esta forma, los colectivos interesados dispondrán de un equipamiento municipal con las mismas atenciones de personal y en un emplazamiento a coste cero en alquiler para el erario público.