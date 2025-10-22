Reducción «histórica» del pago a proveedores en la capital «hasta los 183 días»

C. C. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Jaén ha conseguido este mes de octubre un «dato histórico» de rebaja del periodo medio de pago a proveedores, el indicador, marcado por los técnicos, que mide el tiempo promedio, en días, que esta administración tarda en pagar a quienes realizan un trabajo o prestan un servicio. En concreto, estaría en 183 días. «Una cifra histórica sin precedentes en la historia reciente del Ayuntamiento de Jaén que refleja que el trabajo que todos y todas los concejales y concejalas de este equipo de Gobierno están dando sus frutos para conseguir la normalidad económica de este consistorio», resume el alcalde de Jaén, Julio Millán.

Unas palabras que hace públicas tras conocer el nuevo indicador publicado. En este sentido, Millán ha recordado que «es justo recordar que cuando llegaron a la Alcaldía en el año 2023, en la primera etapa de Gobierno, ese dato objetivo estaba rondando los 800 días». «Una bajada a la que ayudaron aquellas sentencias para restablecer el equilibrio del servicio de aguas y que supusieron un ahorro de en torno a seis millones. Un logro de mi equipo de Gobierno, aunque formalmente se reflejó en este dato objetivo en la etapa del anterior gobierno a principios de legislatura», subraya. Aún así, Millán reconoce que queda camino por recorrer y que «el objetivo es el de cumplir la normativa: bajar a menos de 30 días es un objetivo muy ambicioso pero cada vez más cercano».

Ahora, pide Millán, es el turno de que administraciones como la Junta de Andalucía se suban al carro. «Tiene muchas maneras de hacerlo porque firmó en un acuerdo de Gobierno a principios de legislatura destinar un fondo extraordinario para la ciudad. Aquello lo veo bastante difícil, pero en la mano del presidente Moreno hay infinidad de medidas que puede tomar cualquier martes en el Consejo de Gobierno, como aumentar el periodo de años de pago de nuestros compromisos con el tranvía para aliviar la carga financiera, o devolvernos los 4,5 millones de euros que pretende cobrar por dos veces para poner en marcha el tranvía», recuerda.