Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Recuperan más de una tonelada de cableado de cobre y acero inoxidable robado en Jaén

El equipo ROCA de Andújar detiene a dos personas e investiga a otras dos

E. L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores del robo en una explotación agrícola de Villargordo y ha recuperado material valorado en 22.000 ... euros. En concreto, son dos los detenidos, de Mengíbar y Bailén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tumbas rupestres revelan la existencia de una comunidad mozárabe en la sierra
  2. 2 El día 9 de noviembre habrá otra manifestación contra la planta de biogás
  3. 3 Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda
  4. 4 España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras acelerar el empleo, aunque el paro sube
  5. 5 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG
  6. 6 La Junta destina 125.000 euros al arreglo de un camino rural de titularidad municipal en Lopera
  7. 7

    Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026 y se desploma en Bolsa por debajo de los 4 euros
  8. 8 El Palacio de Invierno se abre al diálogo cultural en todas sus facetas
  9. 9 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG
  10. 10 Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPro 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Recuperan más de una tonelada de cableado de cobre y acero inoxidable robado en Jaén

Recuperan más de una tonelada de cableado de cobre y acero inoxidable robado en Jaén