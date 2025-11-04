Recuperan más de una tonelada de cableado de cobre y acero inoxidable robado en Jaén

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores del robo en una explotación agrícola de Villargordo y ha recuperado material valorado en 22.000 ... euros. En concreto, son dos los detenidos, de Mengíbar y Bailén.

El equipo Roca de la Compañía de Andújar también investiga a otras dos, de edades comprendidas entre 25 y 45 años, y naurales de Mengíbar y Cazalilla, por su presunta implicación en los hechos, según ha informado este martes el Instituto Armado.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre después de que se detectara la sustracción de maquinaria agrícola y material perteneciente a una almazara situada en la misma finca.

El trabajo de análisis y las gestiones desarrolladas por los agentes permitieron identificar a los presuntos autores y localizar el material sustraído. La operación ha culminado con la entrada y registro en una vivienda del municipio jienense de Cazalilla, utilizada como almacén del material robado, donde fueron recuperados 500 kilogramos de cableado de cobre.

Durante la intervención, los agentes hallaron también motores, generadores, baterías y diversa maquinaria agrícola en el interior de una furgoneta empleada para cometer los robos. Además, se han recuperado 800 kilogramos de acero inoxidable, parte del material sustraído, que había sido entregado en varios centros de recuperación de metales de las provincias de Jaén y Granada.

Las diligencias instruidas así como las personas detenidas e investigadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.