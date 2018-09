«Recuerdo cómo cortaban hierros sobre mí y no sentir nada; toda tu vida cambia en segundos» En casi uno de cada tres accidentes las distracciones son la causa, con el móvil a la cabeza; la DGT inicia una campaña en la provincia con víctimas para concienciar MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 18 septiembre 2018, 00:56

«Siempre había llegado, no era la primera vez que conducía con sueño, pero aquella noche no llegué. Repartía paquetería de noche y me quedé dormido sobre el volante, me salí de la carretera y volqué con el camión. No llevaba puesto el cinturón, que no era obligatorio entonces en los de más de 3.500 kilos, y salí disparado del asiento. Fue instantáneo. Tras el golpe no me podía mover ¿Quién no ha cometido alguna vez alguna infracción? Y como otros días has llegado pues... Yo siempre llegaba, hasta el día que no llegué». Quien habla es Fernando Cañada, jienense de la capital. El día del accidente que cambió para siempre su vida tenía 26 años y se casaba tres meses después. No se casó. Quedó afectado de cuello para abajo y solo puede mover desde entonces levemente la mano derecha, lo justo para usar el mando de la silla, no puede ni beber agua. «No sientes ni mueves nada de cuello para abajo. No notas si te estás quemando en la ducha o con algún brasero por ejemplo. Calor, frío, todas las sensaciones se pierden desde el cuello a la punta de los pies. Nada», subraya.

El jienense charlaba ayer con conductores parados en la N-323 en sentido Granada, dado el alto por la Guardia Civil dentro de la campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo a lo largo de toda esta semana para concienciar a los conductores de la necesidad de mantener la máxima atención mientras se está conduciendo.

La operación concluirá a media noche del domingo, día 23. Agentes de la Benemérita realizan los controles (en la capital también la Policía Local), contando con la vital colaboración de la asociación provincial Aspaym, de personas con lesiones medulares y otras discapacidades, de la que forma parte Fernando.

«Cada vez que hablamos con los conductores son ellos mismos quienes nos dicen 'pues el otro día me pasó esto a mí, no me di cuenta y me llevé un susto'», señala. Hoy, con 40 años, da además charlas en centros para evitar que otros pasen lo que él e impacta «cuando les cuentas cómo es tu vida después del accidente, cómo te cambia el proyecto vital radicalmente en cuestión de segundos. Hay que ser capaz de reaccionar y decir hay que seguir, no queda otra realmente, pero siempre intentamos tocar la fibra para que sepa que realmente puede cambiar toda tu vida en cuestión de segundos».

Segundos en los que fue totalmente consciente. No perdió el conocimiento en ningún momento. «Recuerdo cómo cortaban los hierros del camión. Ver a los bomberos y la ambulancia. Cuando llegó el primer bombero le dije ten mucho cuidado porque veía que me estaba tocando el brazo pero yo no lo sentía. Sabía que algo grave pasaba, pero no sabes en ese momento hasta qué punto o si tiene cura».

También cambió en un momento la vida de Carlos Linares, presidente de Aspaym en Jaén, presente en los controles y adalid en nuestra provincia de la campaña de la asociación «No corras. No bebas. No cambies de ruedas». A sus 36 años lleva once en una silla. Una perra callejera se le cruzó por la carretera de Cambil, por la que iba con su moto, y sufrió un accidente que le provocó una lesión medular. La velocidad, admite, agravó la situación. El límite estaba en 80 kilómetros por hora, pero él ha llegado a pasar a 200. «Estoy vivo gracias al casco», comenta.

Al PTS de Granada y Sevilla

En solo dos años Aspaym cuenta con 40 miembros en Jaén. En la provincia hay, según sus datos, en torno a 300 afectados con secuelas importantes tras un accidente de tráfico. Todos los accidentados en la provincia se trasladan «de inmediato» al PTS de Granada la oriental y la occidental a Bormujos (Sevilla). Ya no se va a Toledo, donde está el hospital nacional, como antiguamente. En este último año, por esta causa, no ha habido según sus informaciones ningún caso de extrema gravedad.

«El uso de auriculares, el cambio de la emisora, utilizar el GPS con el vehículo en marcha, encender un cigarrillo, mirar el móvil e incluso mantener una conversación con alguien en el coche distraen la atención y nos pueden llevar a tener un accidente ¿Cuánta gente se pasa una salida por esto? Pues menos mal que es solo eso, pero otras es un accidente o no has visto a un ciclista, por ejemplo. Incluso con el manos libres, que es legal, está demostrado que no ves el 40% de las señales», recalca el jefe provincial de la DGT, Juan Diego Ramírez.

Las distracciones al volante provocaron uno de cada tres accidentes mortales ocurridos en la carretera en España en 2017, según la DGT, más que la velocidad (29%) y el alcohol (26%). En Jaén se sancionó en 2017 a 1.162 personas por usar el teléfono al volante y a 707 en la primera mitad de este año; y va camino de ser la segunda infracción más común, al nivel de consumo de sustancias y velocidad. «Si lográramos controlar bien esas tres variables −apostilla Ramírez−, el 90% de los accidentes se evitarían».