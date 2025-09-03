El rector exigirá la cesión de los terrenos a la UJA, pero tiene dudas en los plazos

Necesidad urgente, pero dudas sobre los tiempos. El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, valora, por primera vez, el anuncio para la cesión ... de 130.000 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento de Jaén a la Universidad, pendiente desde el año 2000.

«Me consta que se han producido encuentros, reuniones y que hay avances, pero quiero ser muy claro. La Universidad de Jaén y, en concreto el campus de las Lagunillas de la capital, ya no tiene suelo disponible para su desarrollo por lo que la ampliación tiene que ser una prioridad, es una cuestión de estado y así lo vamos a exigir tal y como se lo he trasladado al alcalde», resumió a preguntas de este periódico. Es por ello que Ruiz espera que el proceso «llegue a buen puerto», aunque tiene dudas. «Llevo muchos años aquí y no pondría la mano en el fuego en relación a que el proceso vaya a estar resuelto en tiempo y forma», traslada para añadir que «si el proceso se cumple lo aplaudirán, pero si se tuercen exigiremos transparencia».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de la capital confirman a este periódico que, en las últimas semanas se ha procedido a formalizar un edicto con el objetivo de informar a los propietarios de los terrenos afectados y con los que no se ha podido contactar, sobre que «se va a proceder al inicio del proceso de expropiación de dichos terrenos». Además, en este mes de septiembre comenzará de nuevo la ronda de contactos entre ambas insitutciones para seguir avanzando. Fue en marzo cuando se produjo una reunión para anunciar que se iniciaba el proceso con el fin de ceder suelo para el desarrollo urbanístico de terrenos en el campus, prometido en el convenio firmado en el año 2000, con 130.000 metros.