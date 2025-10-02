JM+ recrimina que «Jaén ni siquiera pueda mantener la migaja de aparecer en el aeropuerto»

Manuela Millán Jueves, 2 de octubre 2025, 12:51 Comenta Compartir

Jaén Merece Más, indignada con la posición de la Diputación de Granada, a través de su presidente, Francisco Rodríguez, sobre el aeropuerto y su planteamiento de dejar de usar el nombre de Jaén en el aeropuerto. «¿Vamos a tener que poner en Jaén una barrera en Despeñaperros para que nadie pase desde el norte a Granada y Andalucía?» Esta es la reflexión de la formación tras advertir que las administraciones «dejan a Jaén como prácticamente la única provincia española sin aeropuerto y ahora pretenden borrar el nombre de Jaén del nomenclátor compartido en el aeródromo granadino».

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, recrimina la postura del presidente de la Diputación granadina al que señala «que lo que debería hacer como político es justicia social y pedir que Jaén disponga de su propio aeropuerto si lo que piensa es que ni siquiera se pueden tener la migaja de compartir un nombre para que Jaén salga en la matrícula del aeródromo granadino».

La queja del presidente de Diputación de Granada la fundamenta en lo que él considera «escasa aportación de la Diputación de Jaén a la promoción del aeropuerto, sin valorar los flujos proporcionales de retorno a cada provincia». En este sentido, desde Jaén Merece Más recuerdan que «los políticos están para resolver problemas, si no son capaces que den un paso al lado, pero la solución no es quitar a Jaén del mapa otra vez». «Si la Diputación de Granada quiere que la Diputación de Jaén aporte más dinero, que se entiendan, pero no vuelvan a cepillarse a Jaén, como ya hicieron con la autovía A-44 a la que denominaron 'autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical», recuerda Camacho.

Del mismo modo, afirma que «Jaén no es menos que Granada y los políticos de los grandes partidos deben de dejar de arrinconar a la provincia de Jaén, a la que ni siquiera citan tampoco en los paneles de las autovías de Málaga o Sevilla, mientras sí rotulan el nombre de las demás provincias andaluzas; todas menos Jaén».

El presidente de Jaén Merece Más recrimina al presidente de la Diputación de Granada que diga que hay que quitar el nombre de Jaén al aeropuerto al mismo tiempo que «está proponiendo que la estación de esquí de Sierra Nevada sea promocionada como la estación de esquí de Oporto (Portugal)». «Bastante miseria es que Jaén sea de las pocas provincias de España que no tenga un aeropuerto propio, como para que ahora tengamos que escuchar que ni siquiera se puede mantener la migaja de que el aeropuerto granadino sea conjunto a Jaén», sentencia.