Recrean a Santa Catalina en 3D para una restauración más fiel

Cuatro investigadores del grupo 'Sistemas Fotogramétricos y Topométricos' de la Universidad de Jaén (UJA) han creado un modelo 3D de la imagen de Santa Catalina ... de Alejandría, como paso previo a la restauración que se ha llevado a cabo en Sevilla durante los últimos meses.

El modelo, realizado con técnicas de escaneo láser y fotogrametría, alcanza una alta resolución con distancias entre puntos de aproximadamente 0,2 milímetros y más de 46 millones de triángulos. Para lograrlo, el equipo realizó, antes del traslado de la imagen, numerosos escaneos y más de 600 fotografías en su emplazamiento habitual en la capilla del Castillo de Santa Catalina, informa en un comunicado.

La investigación presenta, además, una innovación metodológica: el desarrollo de una nueva técnica para la corrección radiométrica de las fotografías, basada en la segmentación de la pieza.

Este avance fue presentado en el 30th International Symposium CIPA-Icomos, celebrado el pasado mes de agosto en Seúl (Corea del Sur). Está previsto desarrollar un nuevo modelo 3D de similares características tras la restauración, lo que permitirá realizar una comparativa directa de ambos modelos y, por tanto, analizar de forma objetiva los resultados de la intervención.

Además, estos modelos servirán de punto de partida para futuros trabajos de conservación y estudio. Los resultados de esta investigación serán presentados por Antonio Tomás Mozas Calvache y José Luis Pérez García, junto a otros expertos, en un acto que se celebrará el próximo lunes 24 de noviembre, a las 19 horas, en los Baños Árabes de Jaén.