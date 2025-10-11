Un recorrido por la historia en la cabalgata de la Feria de Jaén Desfilaron grupos de civilizaciones milenarias, aunque los focos los acaparó el arquitecto Andrés de Vandelvira

Jesús Jiménez Jaén Sábado, 11 de octubre 2025, 21:37

Un recorrido por la historia y las culturas del mundo. El casco histórico de la capital se tiño de los colores de diversas civilizaciones milenarias como la China, Hindú, del Ártico, el mundo amazónico, África y Egipto. Toda una amalgama de motivos que recordaron a pequeños y mayores la belleza de compartir lo que nos diferencia, porque es mucho más lo que nos une.

Todo ello al ritmo de música y baile en directo, que arrancó varias salvas de aplausos entre el público, mientras niños y niñas se acercaban a las enormes figuras de animales para tocarlos y jugar con ellos.

Los esquimales se afanaban en lanzarle pelotas a los 'peques' para hacerles reír, mientras los trogloditas les golpeaban con los bastones y unas lindas mariposas chocaban las manos. Allá donde se posara la vista había una sonrisa.

Mención especial merece el carruaje de Andrés de Vandelvira, sin duda uno de los protagonistas de una cabalgata que conmemoró el 450 aniversario de su muerte. Y más aún cuando sin ningún tipo de pudor mandó a sus aprendices a subirse a una escalera entre el público para hacer mediciones. Si es que ya se sabe, genio y figura hasta la sepultura.

El encargado de pronunciar el pregón fue el escritor ubetense David Uclés (puede leer una entrevista con el autor en el XL semanal que acompaña a este número). Ataviado con un traje de Chirri, sus palabras estuvieron dirigidas a una Jaén que calificó como «única», una «tierra de fronteras que ha hecho que tenga una identidad propia». Aseveró que la capital «es el espejo donde se miran el resto de municipios», y recordó varias de sus visitas a la Feria de San Lucas, «algunas incluso de escarceos amorosos». Por último, un mensaje claro: «a disfrutar de la feria».