Récord de participación en la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad organizada por el sindicato CSIF y patrocinada por ... Caja Rural de Jaén. Más de 550 dorsales se han vendido, demostrando una alta participación en el evento deportivo.

Cecilia Cueva, secretaria de Igualdad de CSIF Andalucía, y Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén, han coincidido en alabar la gratitud y el apoyo de la ciudadanía a esta carrera, así como «la labor social que se realiza con la recaudación». Este año la recaudación íntegra de los dorsales va destinada al proyecto 'Igualdad en territorio, apoderamiento de las mujeres en entornos rurales', que contribuye a fomentar la autoestima y a formar en valores a mujeres que por su entorno rural, donde se desarrolla su vida, pueden tener más dificultades sociolaborales.

Ampliar Salida de la carrera infantil.

El evento ha contado con dos carreras, la infantil y la de adultos, y ha tenido lugar por la zona del Bulevar con un recorrido de 1.100 metros y 4.500 metros, respectivamente. Los ganadores de la carrera de adultos han sido Rafael Martínez, Sergio Soriano y Francisco Morales. Las que se han subido a podio, Cristina López, Toñi Rodríguez y Alba Lara.

Ambos responsables sindicales han añadido que «ojalá no hubiera que realizar ningún tipo de acto para concienciar sobre la no violencia de género y por la igualdad real efectiva», pero que «mientras que haya algún tipo de desigualdad que desfavorezca a la mujer, CSIF estará en primera fila por y para paliar esta injusticia».

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López, acompañada por el Cuarto Teniente de alcalde y concejal de Empleo e IMEFE, Luis García Millán, también han asistido a la salida de la carrera. Ambos han destacado el trabajo realizado por la entidad «que sigue contando con la complicidad de las y los jiennenses en esta mañana fría de domingo».

Club premiado

El club Jaén Entrena se lleva los 200 euros por ser el club o centro educativo que más participantes han pasado por línea de meta

Desde CSIF se ha hecho hincapié en agradecer a todas las entidades que colaboran con esta carrera. «Caja Rural de Jaén, Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación Estrategias, y a las empresas que siempre están a nuestro lado Innowart, Xcience Designs, Atmósfera Sport, NB 21, Bellavita, Copiservic, Ágora publicidad y Serigrafía SSM, gracias porque sin su apoyo este evento no sería posible».