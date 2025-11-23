Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carrera de los adultos.

Récord de participación en la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad

El evento deportivo organizado por CSIF cuenta con una amplia participación

E. L.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:52

Récord de participación en la XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad organizada por el sindicato CSIF y patrocinada por ... Caja Rural de Jaén. Más de 550 dorsales se han vendido, demostrando una alta participación en el evento deportivo.

