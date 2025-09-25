Recibe un disparo por accidente en un campo de tiro de Jaén El hombre resultó herido en la pierna y fue trasladado al Hospital Neurotraumatológico

E. L. Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Un joven de 21 años ha resultado herido tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro en Jaén, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 pasadas las 21:00 horas del miércoles de un varón herido en una pierna tras recibir un disparo accidental en un campo de tiro situado en el kilómetro 2 + 500 de la A-311, carretera de Fuerte del Rey. Desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Neurotraumatológico, sin que hayan trascendido más datos de su estado.