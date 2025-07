Rechazo del pleno al no para la implantación del grado de Ingeniería Biomédica

Manuela Millán Martes, 29 de julio 2025, 20:03 Comenta Compartir

Un pleno con la vista puesta en las vacaciones. La última sesión plenaria del curso político se ha saldado sin debate (ni mociones como es tradición), y con una clara protagonista, la Universidad de Jaén. De hecho, el pleno ha comenzado con la lectura, por parte del alcalde Julio Millán, de una proposición en defensa de la UJA, que contó con los votos a favor de los grupos del PSOE y Jaén Merece Más (JM+), la abstención de VOX y el voto negativo del Partido Popular, que ha trasladado su conformidad con el mensaje, pero no con las formas. No ha podido ser una declaración institucional ante la falta de consenso. De hecho, el PP llevaba su propio texto, pero el alcalde no lo ha admitido.

Millán ha considerado «un ataque sin precedentes de la Junta de Andalucía, la demanda urgente de financiación de las universidades públicas y la denegación del título de Ingeniería Biomédica en favor de una universidad privada». El alcalde ha incidido en la preocupación que ha generado la negativa a la implantación de este grado, que contó con más de 800 solicitudes de estudiantes interesados.

El texto, que ha recibido el respaldo de la Universidad, ha mostrado su rechazo ante la decisión de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) de denegar la implantación del grado de Ingeniería Biomédica y pide la reprobación de la actuación de la Junta de Andalucía y, en particular, de la actuación del consejero de Universidades, y reclama mayor transparencia en el proceso de aprobación de los distintos grados.

Otros asuntos

El orden del día también ha incluido un punto para la redacción y ejecución de la mejora de la eficiencia energética del mercado de Peñamefecit o la extinción de la concesión de una parte de los polémicos terrenos del hípico municipal. Además, se han aprobado varias pólizas a través de Caja Rural para el impulso de la movilidad y las cerca de mil plazas de aparcamiento que están previstas que se pongan en marcha a través de Epassa.

Asimismo, se ha aprobado el calendario de las fiestas locales para el año 2027; así como el plan de empleo Atenea, con casi dos millones de euros. Se trata de una treintena de cursos hasta final del mandato que abarcan numerosos sectores y que esperan que «tenga una alta inserción laboral, al menos cuatro de cada diez personas que hagan la formación».