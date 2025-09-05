El rechazo al Grado de Ingeniería Biomédica, «la gota que colma el vaso» para la Plataforma de la UJA Convocan una concentración el 8 de octubre a las 18:00 horas en la Plaza de las Batallas para demandar «justicia, dignidad y futuro» para la institución

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:37 Comenta Compartir

Los jienenses saldrán a la calle para defender la universidad pública el próximo 8 de octubre a las 18:00 horas de en la Plaza de las Batallas de la capital, ante el edificio central de la Delegación del Gobierno de la Junta. Así lo ha anunciado la Coordinadora de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA tras celebrar este viernes una reunión para perfilar detalles en torno a lo que denominan como «una Gran Movilización Social en defensa de nuestra Universidad».

Desde la Plataforma han hecho un llamamiento a jienenses de toda la provincia a través de un comunicado para salir a la calle «y demandar de los responsables públicos a quienes compete, en especial la Junta de Andalucía, justicia, dignidad y futuro para la UJA, que es tanto como demandarlo para nuestro territorio».

El colectivo considera que las dos negativas de la de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) al Grado de Ingeniería Biomédica «ha sido la gota que ha colmado el vaso». La Plataforma acusa a «la Junta y su Consejería de Universidades no haber ejercido con lealtad y a las reivindicaciones legítimas».

La Coordinadora también menciona al Consejo de Universidades estatal, que está pendiente de reunirse el próximo día 9, «que si nuevamente transfiere la decisión a la Junta de Andalucía estará siendo cómplice». Por tanto, piden «claridad y transparencia» para que «cada administración se retrate».

Sin embargo, el Grado de Ingeniería Biomédica no es la única razón que ofrecen para salir a la calle, recordando «el castigo que nos querían infligir con el 'modelo Velasco'» y los problemas de financiación «aún no resueltos y que colean desde el año 2022», expresan.

En cuanto al rector, Nicolás Ruiz, la Plataforma confirma que le enviará una invitación expresa, del que destacan «su compromiso y valentía para poner a la institución universitaria en el lugar que le corresponde». El propio rector, en una rueda de prensa donde desmontó las razones del rechazo al Grado, confirmó que si le invitarían asistiría.

La concentración es abierta a todos los jienenses y la Coordinadora ha acordado que además de la pancarta que ha presidido todas las acciones en los tres últimos años, con el propio nombre de la Plataforma, figure también en un lugar muy destacado otra en la que podrá leerse el lema que identifica esta lucha en favor de la institución universitaria: 'La UJA no se toca'.

En relación con las pancartas que puedan exhibir los colectivos que se sumen a la movilización, aseguran que «no limitarán su libertad de expresión», pero sí se pide que se ciñan a la defensa de la Universidad y sensibilidad para propiciar el crecimiento.

La Plataforma ha anunciado que hasta el día de la concentración se realizará una campaña de apoyo social mediante el envío de videos para que en el mes que queda «se cree conciencia social, se entienda lo que supone la UJA para Jaén y el deber que tenemos los jienenses de luchar por ella con todas nuestras fuerzas, porque es lo mejor que le ha pasado a la provincia en el último medio siglo».

La responsabilidad sobre el Grado de Ingeniería Biomédica, en disputa Con la manifestación en el horizonte, la próxima fecha marcada en el calendario de la UJA es el próximo martes 9 de septiembre, cuando se reúna la Comisión Permanente del Consejo de Universidades para valorar los informes desfavorables para implantar la formación emitidos por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), trasladados de forma excepcional desde la Comisión del Consejo de Universidades por los argumentos de las universidades. Es aquí donde está la disputa, puesto que desde la Junta de Andalucía consideran que es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo de Universidades, el competente para aprobar la carrera. De hecho, se insiste en que el el procedimiento administrativo está listo en el Distrito Único Andaluz (DUA) para adjudicar las plazas del grado sí se decide verificarlo y ls Universidades implantarlo. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, aseguró que el Real Decreto ministerial 822/2021 sobre la organización de las enseñanzas universitarias, «es bien clara al respecto», ya que determina que es el Consejo de Universidades, a través de sus diferentes órganos, «el que adopta resolución definitiva con respecto a los procesos de verificación de las titulaciones tras los informes elevados por las agencias de evaluación autonómica». Sin embargo, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recordaron el pasado jueves que ACCUA) ha sido la que ha informado desfavorablemente por dos veces consecutivas del grado. Además, aclararon que el Consejo de Universidades es un órgano colegiado del que forma parte el Ministerio junto a representantes de universidades públicas y privadas de España, pero «la Comisión Permanente no es el Ministerio en ningún caso».