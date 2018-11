Rechazo de los no adscritos y el PP al Polígono del Valle Francisco Gutiérrez, presidente de PASSO, en el pleno de ayer. / I. La portavoz del gobierno municipal, Reyes Chamorro (PP), dijo que «no se puede expropiar sin un motivo» - el PSOE pone como ejemplo la expropiación en Loma del Royo - , que afectaría a la edificabilidad de las viviendas y que no cree en las utilidad de las mesas J. M. L. JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 01:03

El Ayuntamiento rechazó, con los votos de PP y los ediles Salud Anguita e Iván Martínez y el voto de calidad del alcalde al haber un empate, crear una mesa de trabajo para buscar una solución a las plazas y sectores del Polígono del Valle, que pasen a dominio público y pueda arreglarlas la Junta con 1,3 millones de fondos europeos que ya tiene. La moción presentada por el PSOE y defendida por el presidente de PASSO, Francisco Gutiérrez, también pedía un plan en mantenimiento urbano para el barrio y cumplir los acuerdos plenarios sobre instalaciones deportivas.

La portavoz del gobierno municipal, Reyes Chamorro (PP), dijo que «no se puede expropiar sin un motivo» - el PSOE pone como ejemplo la expropiación en Loma del Royo - , que afectaría a la edificabilidad de las viviendas y que no cree en las utilidad de las mesas. «Es verdad que hay muchas cosas por hacer en el barrio, pero no lo tenemos olvidado», dijo. «No dejo de sorprenderme - contestó el portavoz socialista, Manuel Fernández -, han demostrado más compromiso con los gatos que con este barrio, con un 45% de paro. No piden infraestructuras, piden a su ayuntamiento diálogo, ponerse de acuerdo con otros. Se dice que no al Jaén más olvidado».

Y acusó a los ediles no adscritos la «falta de respeto» por decir que el PSOE utiliza a la asociación vecinal.