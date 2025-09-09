Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estadio municipal de la Victoria, en la capital. IDEAL
Gestión competencias

El Real Jaén S. L. gestionará el estadio de La Victoria

El Ayuntamiento confirma que solo recibe una única solicitud para optar a la concesión demanial, cuyo proceso comenzó hace un año

Manuela Millán

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:22

El Ayuntamiento recibe una única solicitud para optar a la concesión del estadio de La Victoria. El plazo del procedimiento abierto en el perfil del contratante se cerró este pasado lunes y el Consistorio informa de que la empresa Fomento y Promoción del Real Jaén S. L., ha sido la única que opta a la concesión, que salió a concurrencia competitiva el pasado 24 de julio.

El alcalde, Julio Millán, señala que el procedimiento garantiza que el estadio prime su uso para el principal club de la ciudad, que «refuerza además su situación social y económica a partir de ahora». «Un club fuerte y con una proyección de futuro es el club que Jaén merece», añade, razón por la que considera que con este procedimiento puede cumplirse este objetivo.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, José María Cano, señala que esta oferta permite «avanzar para cerrar un expediente que ha sido fruto de un intenso trabajo tanto de las áreas de Patrimonio como la de Contratación para poner en valor un equipamiento municipal que seguirá tutelando el Ayuntamiento y que garantiza un retorno a la ciudad en forma de canon».

No en vano, los gastos de mantenimiento y adecuación del estadio pasan al titular final de la concesión, aunque Cano recuerda que el bien sigue siendo municipal y se velará por su adecuado estado.

Debate

La posibilidad de la concesión demanial del estadio se decidió hace un año tras la propuesta del equipo de Gobierno (entonces PP y JM+) del traspaso de la gestión del campo municipal de La Victoria de manos del Patronato de Deportes al Ayuntamiento que contó con el respaldo en el pleno de septiembre de PP, JM+ y Vox, y con la abstención del PSOE.

La entonces concejala de Deportes, Ana Núñez, justificó esta decisión por «motivos económicos», al suponer para el Patronato «un gasto de más de 250.000 euros al año». Sin embargo, el edil socialista Carlos Alberca denunció que «se habían entregado de antemano las llaves del estadio a un privado y se habían desentendido de su control y conservación», en referencia, aunque sin nombres, al principal accionista del Real Jaén en la actualidad. Ahora, con un nuevo equipo de Gobierno, la concesión será una realidad para la principal accionista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La armoniosa paella en la caseta de IU pone el broche a la Feria de Día
  2. 2 La Feria que culmina hoy se prepara para avances de mayor calado
  3. 3 Paréntesis
  4. 4 Despliegue de un amplio dispositivo para garantizar la seguridad en la procesión Magna
  5. 5 Unas 2.500 personas se concentran en Mengíbar en contra de la planta de biometano
  6. 6 Sorteo de un cheque de 1.500 euros para gastar en las tiendas del centro de Jaén
  7. 7

    La cúpula barroca de la iglesia de San Lorenzo en Úbeda renace tras su rehabilitación
  8. 8 Presupuestos, plaza de la Constitución y más aparcamientos antes de acabar el año
  9. 9 Jaén Merece Más estudia su posición sobre la cesión de la recaudación a la Diputación
  10. 10 Sorteo de un cheque de 1.500 euros para gastar en las tiendas del centro de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Jaén S. L. gestionará el estadio de La Victoria

El Real Jaén S. L. gestionará el estadio de La Victoria