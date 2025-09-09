El Real Jaén S. L. gestionará el estadio de La Victoria

Manuela Millán Martes, 9 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento recibe una única solicitud para optar a la concesión del estadio de La Victoria. El plazo del procedimiento abierto en el perfil del contratante se cerró este pasado lunes y el Consistorio informa de que la empresa Fomento y Promoción del Real Jaén S. L., ha sido la única que opta a la concesión, que salió a concurrencia competitiva el pasado 24 de julio.

El alcalde, Julio Millán, señala que el procedimiento garantiza que el estadio prime su uso para el principal club de la ciudad, que «refuerza además su situación social y económica a partir de ahora». «Un club fuerte y con una proyección de futuro es el club que Jaén merece», añade, razón por la que considera que con este procedimiento puede cumplirse este objetivo.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, José María Cano, señala que esta oferta permite «avanzar para cerrar un expediente que ha sido fruto de un intenso trabajo tanto de las áreas de Patrimonio como la de Contratación para poner en valor un equipamiento municipal que seguirá tutelando el Ayuntamiento y que garantiza un retorno a la ciudad en forma de canon».

No en vano, los gastos de mantenimiento y adecuación del estadio pasan al titular final de la concesión, aunque Cano recuerda que el bien sigue siendo municipal y se velará por su adecuado estado.

Debate

La posibilidad de la concesión demanial del estadio se decidió hace un año tras la propuesta del equipo de Gobierno (entonces PP y JM+) del traspaso de la gestión del campo municipal de La Victoria de manos del Patronato de Deportes al Ayuntamiento que contó con el respaldo en el pleno de septiembre de PP, JM+ y Vox, y con la abstención del PSOE.

La entonces concejala de Deportes, Ana Núñez, justificó esta decisión por «motivos económicos», al suponer para el Patronato «un gasto de más de 250.000 euros al año». Sin embargo, el edil socialista Carlos Alberca denunció que «se habían entregado de antemano las llaves del estadio a un privado y se habían desentendido de su control y conservación», en referencia, aunque sin nombres, al principal accionista del Real Jaén en la actualidad. Ahora, con un nuevo equipo de Gobierno, la concesión será una realidad para la principal accionista.