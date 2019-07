La Real Academia Española y los irrellenables Definición que recoge ahora la RAE sobre aceite de oliva y aceite de oliva virgen. La RAE define el aceite de oliva como un «líquido graso de color verde amarillento, que se obtiene prensando las aceitunas» MANUEL PARRAS ROSA PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN Miércoles, 24 julio 2019, 23:43

Aunque, en estos momentos, las ocupaciones y preocupaciones del sector oleícola se centran en los bajos precios en origen de los aceites de oliva, hay otros asuntos de carácter estructural -esperemos que la situación de los precios sea coyuntural- que merecen la atención. Así lo hemos entendido en el Consejo Económico y Social -CES, en lo sucesivo- de la provincia de Jaén y hace tiempo que venimos demandando que se adopten medidas en dos cuestiones: en el tratamiento de las denominaciones de los aceites de oliva por la Real Academia Española -RAE- y en el mayor cumplimiento de la Ley, que entró en vigor en el año 2014, que impide rellenar botellas u otros envases en los establecimientos de hostelería, restauración y servicios de catering -canal HORECA.

Con respecto al primer asunto, el rector de la Universidad de Jaén y yo mismo enviamos un escrito a la RAE, a comienzos del año 2016, en el que explicábamos la importancia de que la RAE corrigiera, por incompletas y erróneas, las denominaciones de los aceites de oliva, considerando que, cada día más, recurrimos a la RAE cuando tenemos dudas sobre el significado de determinadas palabras. La respuesta fue negativa, pero, sin embargo, la RAE ha rectificado en la línea que proponíamos desde la Universidad y desde el CES, como veremos. En efecto, hasta hace poco tiempo, la RAE, en la entrada aceite, definía el aceite de oliva y el aceite virgen en los siguientes términos:

Aceite de oliva: «Líquido graso de color verde amarillento, que se obtiene prensando las aceitunas».

Aceite virgen: «Aceite de oliva obtenido por primera presión en frío».

Ahora, lo hace en los siguientes términos:

Aceite de oliva: «Aceite obtenido de las aceitunas».

Aceite de oliva virgen: «Aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos».

Como vemos, aunque no estamos del todo contentos con el cambio, puesto que insistiremos en la incorporación del aceite de oliva virgen extra, algo se ha avanzado en sentido positivo.

Pudiera parecer que esta cuestión es baladí; no lo es en absoluto. En todos los estudios sobre el comportamiento del consumidor de aceites de oliva se constata el desconocimiento de los consumidores sobre los distintos aceites de oliva y sobre sus características distintivas. Y si los consumidores no saben distinguir entre aceites y consideran que todos los 'oliva' son igual de buenos, entonces tenderán a no adquirir el, a priori, más caro y mejor que es el virgen extra. Por cierto, que hemos de lograr que los propios productores sepan los tipos de aceites de oliva y sus elementos diferenciales; sucede que pocos lo saben y necesitamos que los productores sean los primeros embajadores de los aceites de oliva. Para ello, necesitamos dos cosas: denominaciones claras y denominaciones que infieran los elementos distintivos. Hace años que, desde la Universidad de Jaén, venimos demandando algo tan simple como distinguir el virgen extra con cinco aceitunas o cinco estrellas, por ejemplo; el virgen, con cuatro; el oliva, con tres y, si se quiere, el orujo de oliva, con dos.

Con relación al segundo asunto, es de mayor calado, si cabe que el de la RAE. La Ley tiene su origen en un informe que el profesor Martínez Gutiérrez y yo mismo elaboramos por encargo de la Junta de Andalucía, en el año 2008. En este informe se esgrimen las razones por las que la inspección de la Junta de Andalucía ha de ser más beligerante en este asunto. Hay, por cierto, un compromiso de la actual Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre el particular. Esperemos que este compromiso se traduzca en una mejor aplicación de la norma.

Cuando se rellenan botellas y/o se presentan los aceites en las conocidas 'aceiteras', además de incumplir las normas sobre envases y residuos de envases, de protección de consumidores y usuarios, y de no garantizar la autenticidad de los aceites comercializados, etc., esta práctica tiene un efecto negativo en el desarrollo de la demanda de buenos aceites en los establecimientos del canal HORECA, así como en la expansión de la cultura oleícola. Y es que, en efecto, el cumplimiento estricto de la prohibición de la práctica del relleno reforzaría la confianza de los productores de aceites de calidad en el canal HORECA, generaría una cultura de calidad de los aceites de oliva que, en este momento, es solo incipiente, y los consumidores conocerían muchas más marcas de las que encuentran en los lineales de los establecimientos de libre servicio, actuando el canal HORECA como agente promocional e impulsor de la demanda de aceites de oliva de calidad. Todo esto está en peligro si se incumple la norma.

Desde el CES Provincial de Jaén vamos a seguir demandando que una norma semejante a la española se extienda a toda la Unión Europea, un asunto que estuvo a punto de aprobarse y que hubiese sido muy beneficioso para el sector oleícola jienense. Vamos a volver a intentarlo, pero, para ello, nada mejor que predicar con el ejemplo. No podemos pedir a los demás países que hagan algo que, en España, en general, y en Andalucía, en particular, no hacemos del todo bien.