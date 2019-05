Se reabre la puerta a la llegada de fondos del Pepru para el barrio de La Magdalena Antigua iglesia de Santo Domingo, en el barrio de La Magdalena. La Junta de Andalucía estima el recurso de reposición interpuesto por el Consistorio tras haberle sido denegada su inclusión en el programa MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 15 mayo 2019, 01:00

El gobierno local en el Ayuntamiento de Jaén avanzó ayer que la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía ha estimado el recurso de reposición interpuesto por el Consistorio tras haberle sido denegada su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano (Pepru) al que habían presentado un proyecto por valor de 770.000 euros para intervenir en el barrio de La Magdalena, en el casco histórico de Jaén.

Su inclusión fue denegada por resolución de 30 de marzo de este año por no subsanar los errores detectados, algo que rechazó el Ayuntamiento argumentando que desde la Junta de Andalucía no se le había comunicado que fuera necesario llevar a cabo subsanaciones para dicho proyecto. Según la portavoz del equipo de gobierno local, Reyes Chamorro, el Ayuntamiento «tiene constancia que la Junta de Andalucía, una vez estudiadas las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, va a estimar la petición y reconocerá que nunca le notificó al Consistorio información alguna sobre la resolución de la subvención del Pepru que hemos presentado para el barrio de La Magdalena». De hecho, fuentes municipales apuntaron a Europa Press que el proyecto se encuentra ya en fase de valoración una vez que se ha estimado el recurso.

Para Chamorro, con la estimación del recurso «se ha demostrado que el Ayuntamiento de la capital no había recibido ninguna notificación respecto al plazo establecido para presentar la solicitud, y que el Consistorio jienense facilitó a la Junta de Andalucía un correo electrónico y un teléfono específico a los efectos de cualquier notificación relacionada con esta subvención Prepu».

La portavoz afirmó que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo «una muy importante inversión a través del Programa de Regeneración del Espacio Urbano. «Con esta iniciativa queremos recuperar un entorno Bien de Interés de Cultural en esta zona del caso histórico de la ciudad, que además requiere de inversiones y medidas encaminadas a revitalizar La Magdalena y San Miguel», ha dicho Chamorro.

El objetivo es intervenir en un entramado de calles y espacios desaprovechados por su actual estado de degradación física, socioeconómica y medioambiental. En opinión de Chamorro, «el casco histórico de Jaén requiere de una especial atención», y este proyecto pretende «una transformación social, física y cultural de la zona, aprovechando las oportunidades de su ubicación estratégica tanto de accesibilidad al casco histórico», añadió.

Por su parte, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jaén apuntó ayer al respecto que la denegación de la subvención para intervenir en el barrio de La Magdalena dentro del Pepru fue por «errores garrafales» del actual alcalde, Javier Márquez (PP), y de su equipo.

La concejala socialista África Colomo indicó que «ha sido la Junta de Andalucía con el PP en el Gobierno la que le ha dado la patada a su proyecto porque no lo han podido hacer peor desde el principio hasta el final».

En este sentido señaló que lo ocurrido con este proyecto es «un ejemplo de libro de cómo gestiona Márquez la ciudad» ya que «por no estar encima se deja pasar plazos, presenta con defectos, no subsana errores a tiempo y finalmente pierde».

Cruce de declaraciones

Tras estas declaraciones, Chamorro exigió «la retirada de Julio Millan y de José Manuel Higueras de la candidatura del PSOE por haber engañado a los jienenses. Jaén no se merece unos representantes públicos que les mientan. Y lo más grave no es que mientan, lo más grave es que han atentado contra los intereses de la ciudad tratando de boicotear una subvención para el barrio de la Magdalena». Chamorro indicó que el PSOE «debe pedir disculpas de inmediato a los vecinos de la Magdalena y deben de excluir de su candidatura a Millan e Higueras. No se puede mentir más de lo que hace el PSOE. Han intentado hurtar a los vecinos de la Magdalena 770.000 euros y han mentido»..

La portavoz del Grupo Popular Municipal añadió que «el PSOE miente a sabiendas porque saben perfectamente que el recurso de alzada que presentó el Ayuntamiento fue rechazado por la Junta, curiosamente siendo diputado autonómico Julio Millan y delegado territorial José Manuel Higueras. Y entonces el Ayuntamiento presentó un recurso de reposición que ha sido admitido por parte de la Junta de Andalucía», recalcó.