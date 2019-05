Raquel Morales: «Allá donde Ciudadanos gobierna los cambios llegan» Raquel Morales ofreció este martes una rueda de prensa. / LIÉBANA A su vez, María Cantos, candidata de Cs a la alcaldía de Jaén, dice que «sería muy complicado llegar a pactos con Vox» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 28 mayo 2019, 15:26

En Jaén, todas las miradas están puestas ahora mismo en Ciudadanos, que tiene una de las llaves para hacer alcalde a Julio Millán (PSOE) o que siga el actual regidor, Javier Márquez (PP). La portavoz provincial de Ciudadanos (Cs), Raquel Morales, que además es miembro del comité ejecutivo nacional del partido, se ha remitido este martes en rueda de prensa al recién creado comité nacional de negociación de gobiernos, que verá «caso a caso», en coordinación con los representantes regionales y locales. Y, en este sentido, la cabeza de lista de Cs en la capital, María Cantos, ha pedido en una entrevista a Radio Jaén Cadena Ser que se tenga en cuenta a las estructuras locales y ha añadido que «sería muy complicado llegar a pactos con Vox». También ha dicho que aún no había recibido la llamada del alcalde en funciones y sí la de Millán.

Morales ha evitado pronunciarse sobre las preferencias en la formación de gobierno en Jaén, si hacerlo con el PSOE, que ganó las elecciones, o mediante un acuerdo a tres bandas con PP y Vox. Ha dicho que el asunto aún no se ha abordado (posiblemente, la semana que viene), que se verá caso por caso y no en bloque porque cada municipio es «un mundo» y tiene una casuística y necesidades diferentes, y que no primará el reparto de sillones sino las políticas, en Jaén y en el resto de municipios (Cs tiene también la llave en Linares, Martos y Alcalá la Real).

«Esto no va de a ver quién pilla cacho, sino de qué es lo que más favorece a los jienenses», ha resumido la idea. Es decir, que lo fundamental no es con quién pactan ni quienes van a entrar en el gobierno municipal, sino qué van a hacer, qué políticas van a llevar a cabo, a dónde van a llevar la ciudad, «que necesita un cambio». Un cambio que, como ha aclarado Raquel Morales, no equivale necesariamente a un cambio de alcalde, pues piensa que sigue el actual y entran en el gobierno también habría cambio de política. «Cambios va a haber en Jaén y en muchos municipios, porque allá donde Ciudadanos gobierna, los cambios llegan», ha dicho antes de poner como ejemplo la Junta de Andalucía, en donde gobiernan desde diciembre pasado con el PP y el apoyo de Vox.

Por otro lado, Morales ha negado que si al final no se reedita en Jaén dicho tripartito, pueda generar una crisis en el Gobierno andaluz, como apuntó el actual alcalde en la noche electoral. Para la responsable provincial de Cs, el Ejecutivo andaluz es «sólido», ha propiciado ya «muchos cambios» y no hay «ninguna fisura». «No creo que pusiera en jaque absolutamente nada, porque son instituciones distintas», ha dicho. Y en este punto ha hecho referencia a otra institución, el Gobierno central, anunciando que Cs intentará formar gobierno con el PP, «dada la deriva de Pedro Sánchez con los nacionalistas y separatistas», por lo que en el Congreso de los Diputados van a ser «los líderes de la oposición», pero que eso no era ninguna declaración de intenciones (para el resto de escenarios políticos), sino que se va a ver cada caso, punto por punto, buscando el bienestar de los ciudadanos y en este caso de Jaén».

«Rápido» pero con «calma»

«Todavía no nos ha dado tiempo a ver Jaén (en el citado comité nacional). Lo haremos rápido, pero con mucha calma y seriedad», ha comentado Morales, quien ha añadido que la propuesta que deberá aprobar finalmente la ejecutiva nacional se tomará «en coordinación con los representantes locales y autonómicos» y que Ciudadados suele aprobar sus decisiones por unanimidad.

A su juicio, «la suerte es que los jienenses han dejado que Ciudadanos aquí decida cuál es el futuro de Jaén». «Desde ese compromiso con los jienenses, estudiaremos el caso de Jaén», ha manifestado la portavoz, no sin subrayar que se va «a analizar, y es muy importante, la hoja de ruta» para los próximos cuatro años, dado que «a los ciudadanos lo que le interesa son las políticas».

Así las cosas, ha incidido en que están «abiertos a estudiar esas posibilidades en el comité nacional» para «ofrecer una alternativa seria para poder avanzar hacia el futuro y el progreso que esta capital necesita». Morales ha apuntado que en esa coordinación con los responsables autonómicos y locales «Jaén va a tener voz en esa decisión», si bien no ha entrado en la posición que se llevará desde aquí.

Balance electoral

Por otro lado, Raquel Morales ha destacado el «salto» dado por el partido en la provincia, donde ha pasado de diez a 62 concejales, aumentando su representación de seis a 23 ayuntamientos. Y ha agradecido la confianza depositada por 27.436 jienenses, que ha supuesto la «consolidación» en el territorio jienense, «tercera provincia andaluza con más número de concejales», tras Granada y Sevilla, y en la que también se ha logrado algo «histórico» como es tener representación en la Diputación.

Morales ha resaltado que Cs ha sido la opción más votada en cuatro localidades: Porcuna, Aldeaquemada y Cárcheles, con mayorías absolutas, y Arjonilla. En estos casos, los candidatos procedían de otras fuerzas con la que habían sido alcaldes, PP en los tres primeros y PA, en el último. Y ha defendido que Cs «hizo bien en abrir a las puertas al talento», con el objetivo de «incorporar gente que puede liderar cambios en sus municipios, gente respetada y querida» y que ya no se sentían representados en sus anteriores partidos.

Junto a estas poblaciones en las que la formación naranja ha sido primera fuerza, la responsable provincial de Ciudadanos ha resaltado que es «determinante y clave en la formación de los gobiernos» de Jaén, Linares, Alcalá la Real, Martos, Castellar, La Guardia, Rus o Jamilena.