Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero Ramón Fernández Pacheco. IDEAL

Ramón Fernández Pacheco, en un desayuno de IDEAL en Jaén

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural abordará la importancia del agua en la agricultura

IDEAL

Jaén

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:41

Comenta

Con el objetivo de abordar la situación y retos del campo jienense y andaluz, IDEAL organiza un desayuno informativo protagonizado por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.

El desayuno informativo, con el apoyo de la Caja Rural de Jaén, tiene como título 'El agua que revoluciona la agricultura', y en el mismo el consejero desgranará iniciativa y retos para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos de la provincia para el campo jienense. Y es que en Jaén el sector agroalimentario tiene un peso sustancial, con el olivar y su aceite de oliva es referente; pero no solo.

El evento tendrá lugar a partir de las 9:30 horas en el Parador de Jaén, y aunque para asistir se necesaria invitación, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo en nuestra web ideal.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden cuatro años de internamiento para la mujer acusada de asesinar a su hijo de seis años en Jaén
  2. 2 Así afectará la nueva borrasca a Andalucía: las provincias donde lloverá desde el lunes
  3. 3 Cortado un carril de la A-44, a su paso por Campillo de Arenas, tras el incendio de un autobús sin heridos
  4. 4

    El Real Jaén se abona al empate
  5. 5

    Dos décadas de la apuesta por el aceite de oliva temprano, ahora en auge
  6. 6

    1.512 corredores participan en la Media Maratón de Motril
  7. 7 El Grupo asiático Tianneng se plantea la posibilidad de implantar una fábrica en Jaén
  8. 8

    Un mineral extraterrestre único en la Tierra llamado colomeraíta
  9. 9 Una persona herida y varios desalojados en un incendio en una vivienda en Andújar
  10. 10 Piden cuatro años de internamiento para la mujer acusada de asesinar a su hijo de seis años en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ramón Fernández Pacheco, en un desayuno de IDEAL en Jaén

Ramón Fernández Pacheco, en un desayuno de IDEAL en Jaén