Ramón Fernández Pacheco, en un desayuno de IDEAL en Jaén El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural abordará la importancia del agua en la agricultura

Con el objetivo de abordar la situación y retos del campo jienense y andaluz, IDEAL organiza un desayuno informativo protagonizado por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.

El desayuno informativo, con el apoyo de la Caja Rural de Jaén, tiene como título 'El agua que revoluciona la agricultura', y en el mismo el consejero desgranará iniciativa y retos para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos de la provincia para el campo jienense. Y es que en Jaén el sector agroalimentario tiene un peso sustancial, con el olivar y su aceite de oliva es referente; pero no solo.

El evento tendrá lugar a partir de las 9:30 horas en el Parador de Jaén, y aunque para asistir se necesaria invitación, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo en nuestra web ideal.es.